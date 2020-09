FOTO: Accident pe DN 17, la Beclean! O hunedoreancă, rănită grav, la ajuns la spital Un accident rutier a avut loc, duminica seara, pe DN 17, in Beclean, in apropiere de Popasul Drumețului, in care au fost implicate o motocicleta și autoturism. In urma accidentului, o femeie a fost ranita grav și a ajuns la spital. La locul accidentului au intervenit un echipaj de prim ajutor SMURD, un echipaj SAJ BN si echipajul de terapie intensiva mobila SMURD, care au gasit o femeie in varsta de 35 de ani inconștienta, care a fost stabilizata de echipajele medicale și a fost transportata de catre echipajul de terapie intensiva mobila SMURD la UPU SMURD Bistrița. Aceasta prezenta un traumatism… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

