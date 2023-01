FOTO: Accident mortal pe DN74 Abrud-Brad. Un bărbat și-a pierdut viața. Impact violent între două mașini FOTO: Accident mortal pe DN74 Abrud-Brad. Un barbat și-a pierdut viața. Impact violent intre doua mașini Un accident rutier grav s-a petrecut joi pe DN 74 Abrud-Brad, la ieșire din localitatea Mihaileni, comuna Buceș, in județul Hunedoara. O persoana și-a pierdut viața. Traficul rutier a fost blocat temporar. Potrivit ISU Hunedoara, au fost implicate doua autoturisme in accident, iar impactul a fost deosebit de violent. Au acționat doua echipaje operative ale […] Citește FOTO: Accident mortal pe DN74 Abrud-Brad. Un barbat și-a pierdut viața. Impact violent intre doua mașini in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

