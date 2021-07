Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a petrecut sambata seara la Vinerea. Din primele date, un autoturism s-a rasturnat in afara carosabilului. Potrivit IPJ Alba, doua persoane ar fi suferit leziuni. Revenim cu amanunte. Citește ACCIDENT la Vinerea. O mașina s-a rasturnat in afara șoselei. Doua persoane ranite in Alba24…

- Un tanar din Șona este cercetat de polițiști dupa ce a provocat un accident. In timp ce conducea o mașina, cu 0,50 mg/l alcool la bord, a lovit un autoturism parcat pe marginea drumului. Potrivit IPJ Alba, la data de 5 iulie 2021, in jurul orei 22:15, polițiștii din Blaj au intervenit, pe strada Eroilor…

- În urma impactului, o mașina s-a rasturnat, iar șoferul, în vârsta de 22 de ani, a ajuns la spital. „La data de 27 iunie a.c, în jurul orei 19.42, pe strada Piața 14 Iulie din municipiul Cluj-Napoca, a avut…

- Un accident rutier a avut loc in Unirea. O mașina s-a rasturnat in afara parții carosabile. Din fericire, ocupanții autoturismului au ieșit singuri din el. Un apel la 112 anunța un accident rutier in localitatea Unirea. In eveniment au fost implicate DOUA mașini. Una dintre acestea s-a rasturnat in…

- ACCIDENT rutier pe DN7, la Tartaria: Un ranit, dupa ce o mașina a ieșit in decor și s-a rasturnat in afara carosabilului ACCIDENT rutier pe DN7, la Tartaria: Un ranit, dupa ce o mașina a ieșit in decor și s-a rasturnat in afara carosabilului Un accident rutier a avut loc marți, 22 iunie, in jurul orei…

- Un tanar de 19 ani și o femeie de 53 de ani au murit in urma unui accident produs duminica in județul Bacau. Mașina in care se aflau patru persoane s-a rasturnat in afara șoselei, intr-o rapa. Din primele cercetari, polițiștii au stabilit ca un șofer in varsta de 22 de ani din Onești, in timp ce conducea…

- Un barbat din Cugir s-a ales cu dosar penal dupa ce a provocat un accident rutier, aflat sub influența alcoolului și cu permisul suspendat. S-a rasturnat cu mașina, dar a scapat fara leziuni grave. Potrivit IPJ Alba, sambata seara, in jurul orei 22.00, un barbat de 41 de ani din Cugir ar fi pierdut…

- Un cumplit accident rutier s-a produs sambata noapte la Poiana Stampei, unde un autoturism Maserati condus cu viteza a ieșit in afara carosabilului, lovind mai mult obstacole și rasturnandu-se. Toți cei trei tineri din mașina au murit, scrie Ziar de Suceava . Mașina circula, la miezul nopții, cu 180…