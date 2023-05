Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 82 de ani a ajuns la spital, dupa ce mașina in care se afla s-a lovit violent intr-un panou informativ de la o stație PECO. Accidentul s-a produs, astazi, in jurul orei 11:30, pe strada Cartușa din Durlești.

- Un copil in varsta de 7 ani și o femeie de 45 de ai au fost raniți, duminica, dupa ce mașina in care se aflau a a patruns pe sensul opus, apoi a parasit drumul, pe DN 59A, in județul Timiș. Și șoferul a fost ranit.Potrivit Poliției Timiș, un barbat in varsta de 48 de ani a condus mașina pe DN 59A,…

- Vineri, 5 mai a.c., in jurul orei 16:00, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la faptul ca s-ar fi produs in eveniment rutier in localitatea Milcoiu. Din primele verificari efectuate s-a constatat faptul ca un barbat, de cetațenie straina, in timp ce conducea un autoturism pe DN7, in localitatea…

- Polițele de asigurare obligatorie de raspundere civila auto (RCA) nu sunt doar pentru a acoperi daunele provocate altui șofer intr-un accident de mașina, ci și persoanelor care se afla in mașina proprie in acel moment. Astfel, alegerea asiguratorului sau a unor servicii suplimentare, decontarea directa,…

- Un barbat in varsta de 31 de ani a ajuns la spital, dupa ce a fost lovit de un automobil, in timp ce traversa strada regulamentar. Tragicul incident s-a intamplat marți, 21 marie, pe strada Pușkin din Capitala, scrie TV8. Potrivit Poliției, la volanul automobilului se afla un barbat de 44 ani. Alte…

- ACCIDENT la Aiud. Tanara de 16 ani, lovita de o mașina in timp ce traversa strada prin loc nepermis. A ajuns la spital Un accident rutier s-a produs miercuri, 8 martie, pe strada Garii din municipiul Aiud. O tanara de 16 ani a ajuns la spital dupa ce a fost lovita de o mașina, in timp ce traversa strada…

- Sambata la orele amiezii, un accident grav s-a produs pe raza satului Glod, comuna Moroeni. Potrivit informațiilor oferite de IPJ Dambovița, un pieton a fost lovit de o mașina. In urma impactului, pietonul a fost ranit. Polițiștii au efectuat cercetari pentru a stabili toate imprejurarile nefericitului…

- Echipajele de intervenție au fost solicitate noaptea trecuta sa acorde asistența la un accident rutier ce a avut loc in localitatea bistrițeana Sarațel, unde un autoturism a ieșit in decor. ”In jurul orei 01.20, pompierii militari cu echipaje SMURD și descarcerare au intervenit la un accident rutier…