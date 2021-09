Stiri pe aceeasi tema

In urma cu puține minute s-a produs un accident in zona cartierului Poiana din Turda, pe strada Campiei. Din primele informații, in incident au fost implicați un motociclist și șoferul unui...

- Duminica, 15 august, în jurul orei 14.35, poliția a fost sesizata cu privire la un eveniment rutier la intersecția strazilor 1 Mai și Ion Pop Reteganul, din municipiul Dej. Din primele date, conducatorul unui autoturism, de 45 de ani, din Cluj-Napoca,…

- Un motociclist a fost ranit, dupa ce a fost lovit de o mașina care se deplasa pe strada Fabricii, in municipiul Turda.„Din primele informații, conducatorul unui autoturism care se deplasa pe strada Fabricii, ajuns la intersecția cu Calea Victoiei, a intrat in coliziune cu conducatorul unei motociclete,…

Un șofer din Campia Turzii a fost dus la spital, in aceasta dupa-amiaza, dupa ce un autocar a lovit din spate autoturismul pe care-l conducea, fiind proiectat intr-un parapet de separare a sensurilor...

- Un accident rutier a avut loc in seara zilei de astazi, 13 iulie 2021, in jurul orei 22.00, pe strada Dorin Pavel din municipiul Sebeș. In accident au fost implicate doua motociclete, un motociclist fiind transportat la spital dupa o coliziune fața-spate. Cercetarea la fata locului este in desfașurare.…

- Conform reprezentantilor Ipj Cluj din primele date, conducatorul unui autoturism care se deplasa din direcția Turda spre Cluj-Napoca, a intrat in coliziune cu un autoturism care se deplasa din sensul

In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier la intersecția strazilor Avram Iancu – Salinelor din Turda.

- Conform reprezentantilor IPJ Cluj, ieri, 27 iunie 2021, in jurul orei 19.42, pe strada Piața 14 Iulie din Municipiul Cluj-Napoca, a avut loc un eveniment rutier soldfat cu ranirea unui conducator auto. Șoferul unui autoturism, in varsta de 22 de ani, din orașul Baia de Arieș, județul Alba, care se deplasa…