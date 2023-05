FOTO: Accident grav, cu șase victime, în Acățari Pompierii Detașamentului Targu Mureș au intervenit duminica seara, 28 mai, in localitatea Acațari, la un accident rutier produs intre doua autoturisme. "In accident au fost implicate șase persoane, dintre care doua sunt incarcerate. La fața locului au fost mobilizate urmatoarele forțe de intervenție: o autospeciala de stingere, o autospeciala de descarcerare, o ambulanța SMURD C1 … Post-ul FOTO... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

