- O femeie, in varsta de 44 de ani, a condus un autoturism pe strada Calea Lugojului din localitatea Ghiroda, județul Timiș, dinspre strada Aeroport inspre Calea Dorobanților, iar la intersecția cu strada Victoria, a efectuat virajul la stanga și a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat,…

- O femeie, in varsta de 44 de ani, a condus un autoturism pe Calea Lugojului, dinspre strada Aeroport inspre Calea Dorobanților, iar la intersecția cu strada Victoria, a efectuat virajul la stanga și a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat, in varsta de 52 de ani, care circula din…

- Șase persoane, intre care un copil, au fost ranite, marți dimineața, la intersecția a doua drumuri județene din Buzau, intre Glodeanu Siliștea și Cotorca. Traficul rutier se desfașoara cu dificultate, dirijat de polițiști. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un accident mortal a avut loc in aceasta dimineata la Cristesti. Potrivit primelor cercetari, s-au lovit un TIR si un autoturism rezultand moartea unui copil si alte trei victime, dintre care doua incacerate. Actioneaza o autospeciala de interventie cu module de descarcerare un echipaj de prim ajutor…

- Accident de circulație, duminica, la intrare in Jebel dinspre Timișoara. Doua persoane au ajuns la spital dupa ce un șofer a intrat in coloana de mașini oprita la semafor, in zona unor lucrari. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- UPDATE: Accident grav in localitatea Popeni (DN24A), bilanț victime: – 1 copil de 3 ani decedat; – 1 adult decedat; – 1 copil de 3 ani inconștient – cod roșu; – 1 copil de 4 ani inconștient – cod roșu; – 5 adulți conștienți – cod galben; – 2 adulți – cod verde. Se acorda […] Articolul UPDATE: VIDEO…

- Un barbat de 35 de ani conducea o autoutilitara ce transporta cherestea in localitatea Moșnița Noua dinspre Timișoara inspre localitatea Albina, iar la efectuarea unui viraj la dreapta, marfa nefiind asigurata corespunzator s-a desprins din autovehicul și cateva bucați au patruns prin parbrizul unui…

- Un barbat in varsta de 31 de ani, a condus un microbuz pe strada Calea Timișoarei din localitatea Dudeștii Noi, iar la intersecția cu strada Calea Sanandreiului a intrat in coliziune cu o autoutilitara condusa de un barbat, in varsta de 44 ani, care circula regulamentar. In urma impactului a rezultat…