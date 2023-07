Stiri pe aceeasi tema

- Inotatoarele falticenene Daria Silișteanu și Aissia Prisecariu au facut parte din ștafeta feminina de 4x100 de metri a Romaniei care a reușit sa urce pe cea mai inalta treapta a podiumului de premiere la Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Maribor (Slovenia).Pentru Aissia Prisecariu, ...

- Inotatorii romani au cucerit o medalie de aur si doua de bronz la Festivalul Olimpic al Tineretului European pentru sporturile de vara de la Maribor (Slovenia). Aissia Prisecariu a adus prima medalie de aur pentru delegatia tarii noastre, in proba de 200 m spate, cu un nou record national la 15 ani,…

- Theodor Proca, sportivul legitimat la Clubul Sportiv Municipal Pitesti, a obținut a patra medalie a Romaniei, la Festivalul Olimpic al Tineretului European, competitie care se desfașoara in localitatea Maribor din Slovenia. Citește și David Popovici s-a calificat in finala probei de 100 de metri liber…

- FOTE 2023: Medalie de aur si doua de bronz pentru inotatorii romani la Maribor / FOTOInotatorii romani au cucerit, marti seara, o medalie de aur si doua de bronz la Festivalul Olimpic al Tineretului European pentru sporturile de vara de la Maribor (Slovenia), informeaza Agerpres. CITESTE SI Scrima:…

- Romania va participa cu 93 de sportivi la Festivalul Olimpic al Tineretului European, eveniment ce va avea loc la Maribor, in Slovenia, in perioada 23-29 iulie. Aceștia vor concura la 9 din cele 11 discipline inscrise in programul competiției: atletism, baschet 3×3, ciclism șosea, ciclism mountain bike,…

- 25 de sportivi vor reprezenta Republica Moldova la cea de-a 17-a ediție a Festivalului Olimpic de vara al Tineretului European, care se va desfașura la Maribor, in Slovenia. Din lotul național al Republicii Moldova fac parte atleți, inotatori, cicliști, gimnaste, tenismani, iar cei mai mulți sint judocani,…

- CARANSEBEȘ – Aflat in plina ascensiune, tanarul atlet Lucian Stefan are un obiectiv indrazneț pentru competiția majora de la finalul lunii iulie. La ultimele concursuri la care a participat nu a ratat podiumul, iar acest fapt il face pe Lucian sa se gandeasca la o medalie cat mai straluicitoare la FOTE…

- Talentata Teodora Damian, „diamantul” din Razboieni-Cetate, vara incarcata: Convocare la reprezentativa de junioare, FOTE și Campionatul European Teodora Damian, talentata handbalista din Razboieni-Cetate, are parte de o noua vara extrem de incarcata, fiind convocata la echipa naționala a Romaniei de…