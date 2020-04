Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a afirmat, marti, ca intelege nerabdarea celor implicati in activitatea sportiva din Romania pentru reluarea competitiilor, dar a precizat ca nu este momentul oportun pentru acest lucru. Stroe spune ca este nevoie de un cadru legal bine…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat, luni, ca momentul reluarii competitiilor sportive, intrerupte de pandemia de coronavirus, este departe, prioritatea fiind in continuare siguranta si sanatatea...

- Ministru Tineretului si Sporturlui, Ionut Stroe, a declarat, luni, ca momentul reluarii competitiilor sportive, intrerupte de pandemia de coronavirus, este departe si a precizat ca nu au fost stabilite inca nici masurile ce vor trebui respectate la reluarea antrenamentelor, potrivit news.ro."In…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat, luni, ca momentul reluarii competitiilor sportive, intrerupte de pandemia de coronavirus, este departe si a precizat ca nu au fost stabilite inca nici masurile ce vor trebui respectate la reluarea antrenamentelor. „In acest moment, prioritatea…

- Ministrul Tineretului si Sportului a subliniat ca organizatorii de competitii si cluburile vor trebui sa gaseasca resurse financiare pentru a sustine testarea sportivilor. Citește și: Propunere BOMBA facuta de FRF. Sunt vizate toate cluburile din LIGA 1 "Dorim testarea sportivilor la…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a anuntat, ieri, pe un site de socializare, ca Romania este dispusa sa gazduiasca mai mult de patru meciuri in cadrul Campionatului European de fotbal EURO 2020, aceasta propunere discutand-o si cu premierul Ludovic Orban. Dupa decizia amanarii turneului…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat ca ministerul pe care il conduce recomanda amanarea tuturor competitiilor, in contextul pandemiei de coronavirus potrivit news.ro.In urma cresterii numarului de cazuri confirmate de Covid-19 inregistrate in Romania in ultimele zile…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca dopajul este un fenomen ingrijorator in Romania si ca, atat timp cat exista cazuri de sportivi depistati pozitiv trebuie ca autoritatile sa fie transante, sa actioneze fara niciun fel de retinere, intrucat…