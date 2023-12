Fotbalul, publicul și drepturile TV. O controversă pe bani mulți Cluburile Superligii au intrat in vacanța. FCSB este campioana de iarna, in timp ce marea rivala Dinamo a punctat inca o performanța nedorita. La partida de pe stadionul Arcul de Triumf cu FC Voluntari, scor 1-0, au asistat mai puțin de 3.000 de spectatori. Simțim din plin apropierea Craciunului, iar vecinatatea Manastirii Cașin ar fi putut fi un motiv in plus pentru prezența in numar mare in tribune. Nu a fost deloc așa. Superliga se bucura de o atenție deosebita la TV, insa sufera cumplit pe stadioane. Dezechilibrul este doar aparent inexplicabil. Iar primul reper vine exact din locul celui… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Duelul dintre Dinamo și FC Voluntari, din ultima runda de Superliga din 2023, a strans 2.800 de spectatori pe arena Arcul de Triumf. Dinamo a invins-o runda trecuta pe FC Botoșani, scor 2-0, dar nu a reușit sa trezeasca entuziasmul dorit in randul fanilor. La disputa cu Voluntari s-au adunat doar 2.800…

- FC Voluntari l-a cedat definitiv pe mijlocașul mexican Omar Govea (27 de ani) in țara natala, la Monterrey. In septembrie 2022, FC Voluntari a realizat un transfer surprinzator, aducandu-l liber de contract pe Omar Govea, un mijlocaș cu CV interesant, pentru care FC Porto platea doua milioane de euro…

- Gazonul de pe „Arcul de Triumf” se prezinta in condiții bune inainte de ultimele meciuri ale lui Dinamo pe acest stadion in 2023. In ultima perioada s-a lucrat intens la refacerea terenului, care ajunsese intr-o stare groaznica. Dinamo mai are 3 meciuri de jucat pe teren propriu in 2023, cu Oțelul in…

- Echipele Poli Iași - Farul Constanța și FC Voluntari - Petrolul Ploiești vor disputa partide vineri, de Ziua Naționala a Romaniei, meciuri care conteaza pentru etapa a 18-a din Superliga.Etapa 18 este deschisa de FC Voluntari, echipa aflata puțin sub jumatatea clasamentului și Petrolul Ploiești,…

- Dupa o pauza de 8 ani, Romania va fi din nou prezenta la o mare competiție la nivel de echipa naționala. Vom evolua la EURO 2024, turneu programat in vara anului viitor, care va debuta pe 14 iunie, in Germania. Tocmai pentru ca iși dorește sa pregateasca totul cat mai bine și pentru a incerca sa acceseze…

- Meciurile zilei in Superliga de fotbal: FC Voluntari-Farul Constanța și CFR Cluj-UTA AradFC Voluntari-Farul Constanța și CFR Cluj-UTA Arad sunt meciurile de sambata din etapa a XVII-a a Superligii de fotbal. Meciul gazduit de FC Voluntari va incepe la ora 17.30. Gazdele au doar 17 puncte și…

- Mihnea Ionescu, unul dintre foștii lideri ai galeriei lui Dinamo, a lansat un atac extrem de dur la adresa clubului FC Voluntari. Fost lider al Peluzei „Catalin Hildan”, Mihnea Ionescu considera ca gruparea de la marginea Bucureștiului nu are ce cauta in Superliga din cauza modului in care ilfovenii…