- Fabrica de zahar din Ludus, preluata in primavara de doi antreprenori romani, a inceput distribuția in țara a zaharului 100% romanesc, din sfecla recoltata in Cluj și alte cateva zone din țara.

- Fotbalistul roman Ronaldo Deaconu a marcat golul prin care Korona Kielce s-a calificat, marti, in saisprezecimile de finala ale Cupei Poloniei, dupa victoria cu 2-1 in deplasare cu Jagiellonia II Bialystok. Mikolaj Wasilewski a deschis scorul in min. 6 pentru gazde, dar Korona a restabilit egalitatea…

- Cluburile CFR Cluj si Warta Poznan (Polonia) au ajuns la un acord privind transferul definitiv al fundasului Bogdan Tiru, informeaza news.ro.Revenit in Romania la inceputul acestui an, Tiru a bifat 10 aparitii in tricoul echipei clujene. Fostul capitan al Viitorului revenise in fotbalul romanesc…

- Edi Iordanescu a anunțat lotul cu care naționala Romaniei va aborda meciurile cu Israel și Kosovo din preliminariile Campionatului European. Pe lista cu cei 26 de jucatori sunt cateva surprize. Selecționerul l-a convocat prima oara pe Daniel Birligea de la CFR Cluj, dar i-a trimis o telegrama și lui…

- Farul Constanta anunta, miercuri, ca a ajuns la un acord cu FC Urartu pentru transferul jucatorului Narek Grigoryan la campioana Romaniei.In varsta de 22 de ani (17 iunie 2001), Narek Grigoryan evolueaza ca aripa dreapta si este component al nationalei Armeniei. A jucat, de asemenea, pentru toate…

- FCU Craiova il vrea pe Bogdan Țiru (29 de ani), fundașul central al lui CFR Cluj. Adrian Mititelu Jr. a declarat azi ca FCU Craiova urmeaza sa aduca doi fundași centrali. Gazeta a aflat ca unul dintre ei este Țiru. FCU Craiova il vrea pe Bogdan Țiru de la CFR Cluj CFR și-a dat acordul privind cedarea…

- Laszlo Dioszegi a recunoscut ca Sepsi n-a incheiat acest mercato și ca și-ar mai dori un fundaș central. Covasnenii l-au ochit pe Bogdan Țiru, insa deocamdata pretențiile pe care fostul stoper de la Farul le are sunt peste puterile clubului din Sfantu Gheorghe. „Noi i-am oferit un contract, bun din…

- U Cluj și Dinamo au remizat, scor 1-1, in runda cu numarul 4 din Superliga. Ahmed Bani (20 de ani), mijlocașul „cainilor”, a vorbit despre conflictul cu Alexandru Chipciu (34 de ani). Bani și Chipciu s-au ciondanit in timpul duelului de la Mediaș. Fotbalistul bucureștenilor a comentat momentul: „Eu…