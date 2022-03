Fotbalistul aiudean Andrei Rațiu, integralist la echipa națională în meciul dintre România și Grecia Naționala Romaniei a pierdut, vineri, scor 0-1, contra Grecia, intr-un amical desfașurat pe stadionul „Steaua”. Unicul gol al partidei a fost marcat de Bouchalakis, in minutul 39. Cu Edward Iordanescu la debut pentru naționala, aiudeanul Andrei Rațiu a fost integralist de-alungul meciului pe poziția de fundaș dreapta. Pentru Romania urmeaza un alt amical, contra Israel, in deplasare, marți, ora 20:45. Antrenor Edward Iordanescu: Nița – Camora(Toșca 75′), Rus(Dragușin 88′), Chiricheș, Rațiu – Bordeianu(Mihaila 75′), R. Marin – Maxim(Ivan 62′), Cicaldau, Mitrița(Popescu 62′) – Pușcaș(Tanase 61′)… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

