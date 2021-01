Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 36 de ani este primul roman care a primit o sentinta de condamnare la inchisoare cu executare pentru infractiunea de zadarnicire a combaterii bolilor. In 10 decembrie, Matei Strugurel a fost condamnat la 1 an de inchisoare cu executare pentru zadarnicirea combaterii bolilor de catre Judecatoria…

- Directia de Sanatate Publica Iasi informeaza cu privire la aparitia a unui nou focar Covid-19 in Judetul Iasi la Penitenciarul Iasi – 24 persoane (deținuți). Detinutii pozitivi au fost transferati la Penitenciarul spital Poarta Alba din Constanța. Contactii directi sunt in carantina. In intervalul 08.12.2020…

- "A fost trimis in judecata pentru 'abuzuri grave sau acte de cruzime fata de un animal domestic' ", a declarat Katia Fischer, care a reprezentat Liga franceza pentru protectia cailor (LFPC), una dintre cele cinci asociatii ale partii civile din proces care a obtinut fiecare 1.500 de euro despagubiri…

- Astazi, ISU Prahova a trimis un mesaj prin sistemul Ro Alert și un mesaj prin sirenele electronice catre locuitorii din toate localitațile prahovene care au depașit incidența de 4 la mia de locuitori: ”Atenție! Nivelul de raspandire a noului coronavirus (SARS-COV-2) este unul ridicat, peste 4 la o mie…

- Forumul Judecatorilor din Romania solicita restrangerea activitații de judecata la soluționarea cauzelor urgente, in urma creșterii numarului de persoane infectate in instanțe și parchete. „Forumul Judecatorilor din Romania iși exprima profunda tristețe pentru decesul judecatorului Bogdan Marin de la…

- Un studiu realizat in SUA de oameni de stiinta de la Universitatea Stanford, Universitatea Northwestern din Chicago si Centrul de Cercetari Cambridge a analizat legatura dintre activitațile americanilor și locurile cu cel mai mare risc de transmitere a Covid-19. Cercetatorii au folosit o cantitate mare…

- Grecia va impune un lockdown de doua saptamani in regiunile Salonic si Serres, din nordul tarii, in cadrul masurilor de limitare a raspandirii COVID-19, a anuntat luni purtatorul de cuvant al guvernului elen Stelios Petsas, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.Grecia a raportat mai putine…

- Expertii americani se tem ca SARS-CoV-2 va facilita, indirect, raspandirea altor virusuri. Intarzierea vaccinarilor si lipsa concentrarii asupra focarelor non Covid-19 sunt principalii factori de risc. In atentia specialistilor este acum si raspandirea virusului care provoaca poliomielita, relateaza…