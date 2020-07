Stiri pe aceeasi tema

- Emil Sandoi (55 de ani) este noul antrenor al Chindiei Targoviste, iar dambovitenii l-au prezentat oficial prin intermediul retelelor sociale, in cursul zilei de marti, 30 iunie.Contractul antrenorului Viorel Moldovan (47 de ani) cu Chindia Targoviste a expirat, iar conducerea clubului a decis sa nu…

- Viorel Moldovan (47 de ani), antrenorul de la Chindia Targoviște, a dezvaluit planurile echipei sale dupa ce meciul cu Dinamo din Liga 1 a fost suspendat, ca urmare a depistarii pozitive cu COVID-19 a unui membru al clubului roș-alb. Chindia va avea parte de acțiune chiar daca nu va disputa meciul de…

- Viorel Moldovan (47 de ani), antrenorul celor de la Chindia Targoviște, se felicita ca a refuzat oferta primita de la Dinamo in startul sezonului. Viorel Moldovan a fost in negocieri avansate cu cei de la Dinamo, imediat dupa episodul nefast in care lui Eugen Neagoe i s-a facut rau pe banca tehnica…

- Florentin Petre, 44 de ani, fost jucator important la Dinamo, crede ca echipa din Șoseaua Ștefan cel Mare are toate șansele sa retrogradeze la finalul acestui sezon in Liga a 2-a.Dupa ce a jucat aproape 20 de ani in tricoul echipei Dinamo, de la copii la echipa ”mare”, Florentin Petre s-a aratat sceptic…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Adrian Mihalcea, a declarat, joi, intr-un interviu postat pe pagina oficiala de Facebook a gruparii alb-rosii, ca a fost surprins de faptul ca jucatorii sai au venit cu o conditie fizica buna in cantonamentul de la Saftica in conditiile in care timp de doua luni…

- Antrenorul echipei Al Hilal, Razvan Lucescu, s-a inscris in Programul Doar Dinamo Bucuresti al Peluzei Catalin Haldan, de sustinere a gruparii alb-rosii, noteaza news.ro."Razvan ne-a transmis ca nu poate ramane indiferent vazand ce se intampla cu clubul care l-a format. Si ne-a mai spus ca…

- Clubul de fotbal FC Hermannstadt a dezmintit, marti, intr-un comunicat de presa publicat pe Facebook, ca presedintele sau, Iuliu Muresan, s-ar desparti de gruparea sibiana. ''AFC Hermannstadt transmite ca singurele 'framantari' care exista in cadrul clubului sunt cele legate de lupta…