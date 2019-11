Fotbal: Un nou succes pentru SR Brașov In acest final de saptamana a fost programata etapa a 14-a a Ligii 3 de fotbal. Ambele echipe din județul Brașov, SR și Olimpic Cetate Rașnov, și-au disputat meciurile din aceasta runda ieri. Astfel, in Seria a 3-a, SR Brașov a invins, pe Stadionul Tineretului, cu 2-1, pe Astra II. Golurile brașovenilor au fost marcate de Cenk Firat (min. 21) și Ștefan Rachișan (min. 59). Olimpic Cetate Rașnov a pierdut confruntarea din deplasarea de la Vedița Colonești, scor 0-2. Cu 21 de puncte, rașnovenii sunt pe locul 8, in timp ce SR a ajuns, dupa trei victorii consecutive, pe poziția a 10-a, cu 19 puncte.… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

