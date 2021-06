Stiri pe aceeasi tema

- Clubul de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a anuntat, miercuri, transferul definitiv al mijlocasului Catalin Golofca, care a semnat un contract valabil pentru doua sezoane. "Clubul Sepsi OSK anunta faptul ca mijlocasul Catalin Golofca a fost transferat definitiv. Jucatorul, in varsta de 31 de ani, a…

- Antrenorul Zinedine Zidane, anuntat de presa spaniola, sambata, pe picior de plecare, a dezmintit duminica ca si-ar fi anuntat jucatorii ca va parasi banca tehnica a clubului madrilen la finalul sezonului, informeaza AFP. "Cum as putea eu sa-i anunt acum pe jucatorii mei ca voi pleca? Este o minciuna",…

- Federatia Romana de Fotbal (FRF) a anuntat, miercuri, intr-un comunicat de presa postat pe site-ul sau oficial, ca zece cluburi din Liga I au primit licenta UEFA si vor putea evolua in sezonul urmator al cupelor europene. Procesul de licentiere a cluburilor care au solicitat licenta de participare la…

- In acest weekend va avea loc prima etapa din play-off și play-out in Liga 1, iar Liga Profesionista de Fotbal a ales echipa ideala a sezonului regulat. Academica Clinceni, FC Argeș, CFR Cluj, FCSB și CS Universitatea Craiova sunt cele 5 echipe care dau jucatori in echipa ideala stabilita de LPF, dupa…

- Jucatorii de la CFR Cluj nu au mai primit ultimele trei salarii. Campioana României se confrunta din nou cu dificultați din punct de vedere economic. Potrivit Fanatik, CFR Cluj a promis ca va da salariile în data de 25 martie, dar acest termen nu a fost…

- Dumitru Dragomir a comentat la GSP LIVE prestația Romaniei cu Germania in meciul pierdut pe Arena Naționala, 0-1, din preliminariile CM 2022. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a avut un mesaj tranșant pentru selecționerul Mirel Radoi, cerandu-i sa nu-l mai convoace pe Mario Camora,…

- Razvan Burleanu (36 de ani), președintele Federației Romane de Fotbal, a anunțat data la care Supercupa Romaniei din sezonul 2019/2020 se va disputa. Este vorba despre 15 aprilie 2021. Duelul dintre CFR Cluj, campioana Romaniei, și FCSB, caștigatoarea Cupei, ar fi trebuit sa se dispute la inceputul…

- Dupa victoria usturatoare cu CFR Cluj, scor 0-4, Razvan Onea (22 de ani) și Andreas Calcan (26), jucatorii Politehnicii Iași, au oferit declarații. Cronica meciului CFR Cluj - Poli Iași 4-0, AICI Vizibil afectați de rezultatul din aceasta seara și de pasa proasta din care Poli pare sa nu poata ieși,…