- Laurențiu Reghecampf a fost anunțat oficial in funcția de antrenor al celor de la CS Universitatea Craiova. „Laurențiu Reghecampf este noul antrenor al Științei! Tehnicianul a semnat cu Universitatea Craiova un contract valabil pe o perioada de 2 ani și va conduce primul antrenament maine dupa-amiaza”,…

- Federația Romana de Fotbal a publicat un top al academiilor de copii și juniori din Romania. Lideri sunt Farul (fostul Viitorul) și FCSB. 92,5% dintre academiile care au intrat in procesul de reevaluare in 2021 au obținut punctaj mai bun fața de 2020. ...

- CE2020 aduce hotelierilor bucureșteni „doar un sfert” din cat preconizasera Arena Naționala din București. Foto: Arhiva/ Razvan Dumitrescu. Reprezentanții industriei hoteliere estimeaza o creștere cu 25% a numarului de turiști care sosesc la București pentru meciurile Campionatului European de Fotbal.…

- Oleg Protasov (57 de ani), fost antrenor la FCSB in urma cu mai bine de 15 ani, va asista in aceasta dupa-amiaza la meciul de la București dintre Ucraina și Macedonia de Nord, contand pentru Grupa C de la EURO 2020. In prezent, Protasov ocupa funcția de vicepreședinte al Federației Ucrainene de Fotbal.…

- Fundasul stanga Nicusor Bancu (Universitatea Craiova) a devenit indisponibil pentru meciurile amicale pe care echipa nationala a Romaniei le va sustine cu Georgia si Anglia, astfel ca in locul sau a fost convocat, joi, Mario Camora (CFR Cluj), a anuntat Federatia Romana de Fotbal pe site-ul sau oficial.…

- Supercupa de anul aceste, CFR Cluj – CS Universitatea Craiova s-ar putea sa fie ultima care va avea loc in Romania. Planul Federației Romane de Fotbal este sa organizeze acest meci in țari care au comunitați mari de romani, informeaza Eurosport . Președintele FRF, Razvan Burleanu, a anunțat, luni, in…

- Fostul international Erik Lincar a fost numit, marti, in functia de antrenor al echipei de fotbal Universitatea Cluj, a anuntat clubul de liga a doua pe site-ul sau oficial. Tehnicianul in varsta de 42 de ani vine la "U" Cluj dupa ce a antrenat echipe precum Turris Turnu Magurele, Academica Clinceni,…