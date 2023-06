Stiri pe aceeasi tema

- Al doilea proces al „animalului politic" Petru Avram poate incepe. Magistratii Curtii de Apel au aprobat miercuri decizia din decembrie a Tribunalului prin care se constata legalitatea rechizitoriului intocmit de procurori si dispunea inceperea judecatii. Cum hotararea Curtii de Apel este definitiva,…

- Cele 30 de fotografii caștigatoare la concursul “Iașul european”, lansat la mijlocul lunii februarie de Consiliul Județean Iași in parteneriat cu Ambasada Romaniei in Regatul Belgiei, au fost expuse, astazi, la intrarea oficiala a CJ. La vernisaj au participat președintele Consiliului Județean, Costel…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a avut miercuri o noua declaratie in care acuza clubul iesean Politehnica de incercare de implicare in lucruri necurate. In direct la Digi Sport, Becali a spus, conform prosport.ro, cu referire la un duel cu Poli, ca „mi s-a oferit sa il castig pentru o suma mica. Nu…

- Consiliul Judetean Iasi deschide un nou apel de proiecte prin Programul Judetean de Dezvoltare Economico Sociala Iasi pentru 2023, iar cererile de finantare vor putea fi depuse de catre primarii incepand cu data de 1.05.2023 pana la 31.05.2023. Sunt alocati 7.750.000 lei pentru modernizarea pietelor…

- Consiliul Județean Iași va primi 10 milioane de euro, din partea Guvernului Romaniei, pentru consolidarea corpului central al Spitalului de Pneumoftiziologie. Cladirea este catalogata ca fiind cu risc seismic ridicat. Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe și-a exprimat speranța ca și…

- Nu descoperi America atunci cand spui ca Iasi este un oras si un judet in care sportul este in mare suferinta. Cel mai populat judet din Romania si cel de-al doilea oras al tarii nu au, efectiv, cu ce sa se laude in domeniul sportiv, fiind surclasate la capitolul amintit de localitati si judete cu bugete…

- Nu exista ipocrizie mai mare in politica, stimati telespectatori, decat cea afisata de liderul partidoiului din targ, Maricel Popa, vis-a-vis de evaluarea facuta de Ministerul Sanatatii la selectarea dosarelor pentru constructia de spitale din fonduri PNRR. Ministerul a clasificat Institutul Inimii…