- Juventus Torino i-a oferit atacantului sau Cristiano Ronaldo un tricou special, care il proclama cel mai mare jucator din toate timpurile si marcheaza golul 770 al carierei portughezului, inainte de meciul pierdut duminica cu Benevento (0-1) in Serie A, transmite Reuters. Andrea Agnelli, presedintele…

- Echipa AC Milan a suferit o noua infrangere pe San Siro, inclinandu-se la limita in fata formatiei SSC Napoli (0-1), in ultimul meci al etapei a 27-a a campionatului de fotbal al Italiei, disputat duminica seara. Oaspetii au marcat unicul gol al partidei in debutul reprizei secunde, prin…

- Atacantul roman Valentin Mihaila a marcat primul sau gol in Serie A, dar Parma a scapat printre degete victoria in meciul cu Fiorentina, 3-3 in deplasare, duminica, in etapa a 26-a a campionatului de fotbal al Italiei. Fiorentina a deschis scorul prin Lucas Martinez Quarta (28), dar Parma a egalat prin…

- Internationalul roman Razvan Marin a avut o contributie importanta la victoria obtinuta pe teren propriu de echipa sa, Cagliari, cu scorul de 1-0, in fata formatiei Bologna, miercuri seara, in cadrul etapei a 25-a a campionatului de fotbal al Italiei. Mijlocasul roman a fost cel care a pasat decisiv…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a disputat al 600-lea meci de campionat din cariera sa, marti seara, contribuind cu un gol la victoria obtinuta pe teren propriu de Juventus Torino, cu scorul de 3-0, in fata formatiei Spezia, in cadrul etapei a 25-a din Serie A, informeaza Agerpres. Starul…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a reusit o noua dubla pentru Juventus Torino, in partida castigata fara probleme de echipa sa, cu scorul de 3-0, in fata "lanternei rosii" Crotone, luni seara, in cadrul etapei a 23-a a campionatului Italiei. Starul lusitan a marcat ambele goluri cu capul, in finalul…

- Echipa Lazio Roma, cu fundasul roman Stefan Radu printre titulari, s-a impus fara drept de apel, cu scorul de 3-0, in fata rivalei AS Roma, vineri seara, in partida de deschidere a etapei a 18-a a campionatului de fotbal al Italiei. Atacantul Ciro Immobile a deschis scorul in minutul 14,…