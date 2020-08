Fotbal: Ronaldinho a ajuns la Rio după ce a fost repus în libertate în Paraguay Fostul mare fotbalist brazilian Ronaldinho, detinut in Paraguay de circa cinci luni, pentru folosirea unui pasaport fals, si repus in libertate luni, a ajuns marti la Rio de Janeiro la bordul unui avion privat de la Asuncion, informeaza AFP. Aparatul, un Cessna C750 cu o capacitate de opt pasageri, in afara celor doi piloti uruguayeni, a aterizat pe aeroportul international din Rio in cursul dupa-amiezii, dupa aproximativ trei ore de zbor. La Asuncion, in capitala Paraguayului, la iesirea din hiotelul unde se afla retinut fostul campion mondial, zeci de fani s-au adunat in jurul masinii sale de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aparatul, un Cessna C750 cu o capacitate de opt pasageri, in afara celor doi piloti uruguayeni, a aterizat pe aeroportul international din Rio in cursul dupa-amiezii, dupa aproximativ trei ore de zbor. La Asuncion, in capitala Paraguayului, la iesirea din hotelul unde se afla retinut fostul campion…

- Fostul fotblist si fratele lui au fost obligati de judecator la plata unor despagubiri de 90.000 de dolari, respectiv 110.000 de dolari, dar pot parasi tara. Dupa ce au fot retinuti la 6 martie, Ronaldinho si fratele sau au petrecut o luna de detentie intr-o inchisoare si patru luni si jumatate intr-un…

- Un tribunal din Paraguay a respins o noua cerere de eliberare a lui Ronaldinho, fostul star al fotbalului brazilian, detinut de peste patru luni pentru utilizarea unor documente oficiale false, a anunțat AFP, citata de Agerpres.Ronaldinho si fratele sau Roberto de Assis Moreira s-au aflat, incepand…

- ​Un tribunal din Paraguay a respins o noua cerere de eliberare a lui Ronaldinho, fostul star al fotbalului brazilian, detinut de peste patru luni pentru utilizarea unor documente oficiale false, au anuntat surse oficiale, citate de AFP.O ancheta care îl vizeaza pe fostul idol al echipelor…

- Va spuneam aseara ca vloggerul Colo, cel care avea cateva clipuri in care parea ca instiga urmaritorii la agresiuni asupra fetelor de 16 ani, a fost reținut aseara pentru 24 de ore de catre anchetatori. Astazi, acesta a fost repus in libertate și plasat sub control judiciar, ceea ce inseamna ca, timp…

- “Piesa a fost creionata in perioada de izolare, iar sentimentul de libertate a fost mai apasator ca niciodata”, declara NICO despre cel mai nou single, de astazi disponibil pe YouTube si platformele digitale. Pe langa framantarile interioare pe care multi dintre noi le-am avut in perioada de izolare…