- FC Barcelona și-a redecorat vestiarul inaintea duelului cu Real Madrid, disputat astazi, de la ora 17:00. Barcelona și Real Madrid se vor intalni astazi, de la 17:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport+.Episodul cu numarul 182 din istoria intalnirilor directe…

- Real Madrid a urcat pe prima pozitie a campionatului de fotbal al Spaniei in urma victoriei cu 2-0 obtinute duminica seara pe terenul formatiei Levante, insa detinatoarea titlului a profitat si de pasul gresit al rivalei FC Barcelona, tinuta in sah pe teren propriu de Sevilla (scor 1-1). In partida…

- Presedintele Ligii spaniole de fotbal, Javier Tebas, a afirmat ca nu s-a ingrijorat niciodata serios in legatura cu impactul pe care l-ar fi avut asupra campionatului Spaniei plecarea argentinianului Lionel Messi de la FC Barcelona, informeaza AFP. Dupa ce a incercat, fara succes, sa paraseasca Barca…

- Josep Maria Bartomeu, presedintele clubului spaniol de fotbal FC Barcelona, a declarat ca ''nu are nicio indoiala'' ca starul Lionel Messi va semna un nou contract cu vicecampioana Spaniei, transmite Reuters. Messi, al carui contract expira in 2021, si-a etichetat echipa…