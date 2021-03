Stiri pe aceeasi tema

- Paris Saint-Germain este in forma buna inaintea super-duelului cu FC Barcelona din Liga Campionilor. Chiar și fara vedetele Neymar, Kylian Mbappe și Angel Di Maria, parizienii au caștigat meciul din cadrul etapei a 28-a a campionatului Franței, cu Girondins de Bordeaux, scor 1-0.

- Antrenorul echipei Paris Saint-Germain, argentinianul Mauricio Pochettino, se teme de o posibila ''remontada'' a Barcelonei in Liga Campionilor la fotbal, dar a afirmat ca prefera sa se gandeasca la o noua victorie, a declarat acesta pentru AFP. "In fotbal, orice este posibil.…

- Tottenham Hotspur este prima echipa calificata in optimile de finala ale Europa League la fotbal, dupa ce a surclasat echipa austriaca Wolfsberger AC cu scorul de 4-0, la Londra, in mansa secunda a saisprezecimilor de finala. Foto: (c) John Walton POOL / EPA Echipa antrenata de Jose Mourinho, care…

- Antrenorul Mauricio Pochettino a afirmat ca situatia incerta a viitorului atacantului Kylian Mbappe va fi clarificata in scurt timp de clubul de fotbal Paris Saint-Germain, in contextul stirilor care sustin o eventuala plecare a starului francez din Ligue 1, transmite DPA. Mbappe si-a…

- Noile vedete ale fotbalului mondial, francezul Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) si norvegianul Erling Haaland (Borussia Dortmund), figureaza in echipa ideala a primei manse a optimilor de finala ale Liga Campionilor, stabilita de UEFA dupa meciurile disputate saptamana aceasta. Mbappe,…

- FC Barcelona a fost invinsa clar de Paris Saint-Germain, cu scorul de 4-1, marti seara, pe Camp Nou, intr-un meci din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. Catalanii au deschis scorul prin Lionel Messi (27 - penalty), dar Kylian Mbappe a egalat la scurt timp (32). Campioana…

- Alarma la Paris Saint-Germain inaintea confruntarii cu Barcelona din optimile de finala ale Ligii Campionilor. Superstarul lui PSG, Neymar, care s-a accidentat in meciul din Cupa Frantei cu echipa Caen, va fi indisponibil aproximativ o luna si astfel va rata partida cu FC Barcelona.

- Paris Saint-Germain si FC Barcelona au fost multe ori adversare in ultimii ani in Liga Campionilor la fotbal, a afirmat Leonardo, directorul sportiv al campioanei Frantei, despre tragerea la sorti a optimilor de finala a celei mai importante competitii europene intercluburi. "Este adevarat,…