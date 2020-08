Stiri pe aceeasi tema

- Ladislau Boloni nu este un antrenor defensiv, a estimat Ivan De Witte, presedintele clubului Gent, cu care tehnicianul roman a semnat joi un contract pe doua sezoane, scrie site-ul walfoot.be. "Nu este nicio ruptura cu stilul nostru de joc", a explicat oficialul vicecampioanei Belgiei…

- Presedintele Uniunii Europene de Fotbal (UEFA), Aleksander Ceferin, a estimat joi, intr-un interviu acordat AFP, ca este "imposibil" ca formatul unui turneu final pe teren neutru, Final 8, al Ligii Campionilor sa fie mentinut in viitor. "Acest turneu ar putea fi interesant in viitor, dar…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat, joi, programul etapei a XII-a a play-out-ului Ligii I, modificat fata de cel anuntat anterior, potrivit news.ro.Programul este urmatorul: Miercuri, 29 iulie Ora 17.00 Chindia Targoviste – Academica ClinceniCitește și: PSD a…

- Presedintele PSD Arad, senatorul Mihai Fifor, considera ca Guvernul poate majora pensiile si alocatiile copiilor daca a obtinut de la Uniunea Europeana "miliardele de euro anuntate de Iohannis". Senatorul afirma, intr-un comunicat de presa transmis miercuri, ca "daca cele 79,9 miliarde de euro, bani…

- Presedintele UEFA, slovenul Aleksander Ceferin, a anunțat ca forul pe care il conduce ca nu iși va asuma niciun risc la reluarea competitiilor continentale, care se vor desfasura in continuare fara spectatori, informeaza Agerpres.''In acest moment, vom juca meciuri fara spectatori pana la o notificare…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri ca relatiile SUA cu China au fost "grav deteriorate", mentionand criza coronavirusului si adaugand ca nu are in vedere "pentru moment" sa initieze a doua etapa a acordului economic semnat in ianuarie intre cele doua puteri mondiale, potrivit AFP.…

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat ca incercarea liberalilor de la finalul saptamanii trecute de a-i spala imaginea lui Gheorghe Flutur a fost un eșec din toate punctele de vedere. Ioan Stan a facut referire la vizita pe care premierul Romaniei, Ludovic Orban și mai mulți ...

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, considera ca jucatorul de fotbal american Colin Kaepernick, pe care l-a insultat dupa ce a ingenunchiat in timpul imnului american, trebuie sa beneficieze de o noua sansa in NFL, daca va demonstra ca are in continuare capacitatea de a evolua un nivel ridicat,…