- Nationala de fotbal Under-20 a Romaniei a fost suclasata de echipa similara a Angliei cu scorul de 6-1 (2-0), luni, intr-un meci amical desfasurat pe St. George's Park Stadium din Burton. Golul echipei antrenate de Bogdan Lobont a fost reusit de Darius Ghindovean (60), din lovitura libera…

- Nationala de fotbal U20 a Romaniei va participa, incepand din aceasta toamna, intr-o competiție amicala alaturi de selecționate puternice ale Europei. Primele partide ale tricolorilor pregatiți de Bogdan Lobonț vor fi cu Portugalia și Anglia, informeaza Federatia Romana de Fotbal. 2 septembrie: Romania…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal Under-20 a Romaniei, Bogdan Lobont, a convocat 23 de jucatori pentru partidele cu Portugalia si Anglia, programate in luna septembrie. Nou-formata echipa Under-20 va juca primul meci pe 2 septembrie, contra formatiei similare a Portugaliei, pe Stadionul ''Anghel…

- Naționala de fotbal U20 a Romaniei va sustine doua meciuri amicale in luna septembrie, contra Portugaliei U20, acasa, și Angliei U20, in deplasare, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Selecționata antrenata de Bogdan Lobonț se va duela marți, 2 septembrie, de la ora 19:00, pe stadionul „Anghel Iordanescu”…

- Printul William a transmis un mesaj de incurajare jucatorilor Angliei, dupa infrangerea din finala Euro-2020 in fata Italiei, de pe Stadionul Wembley. William a asistat la meci alaturi de sotia sa Catherine si fiul lor George, de 7 ani. "Sfasietor. Felicitari Italiei pentru o mare victorie.…

- Echipele de fotbal ale Angliei si Danemarcei se infrunta, miercuri, pe Stadionul Wembley din Londra (22:00), in semifinalele EURO 2020, dupa parcursuri contrastante la turneul final. Anglia a devenit prima echipa fara gol incasat in primele sale cinci meciuri la EURO, dupa victoria categorica obtinuta…

- Reprezentativa de fotbal a Angliei a castigat Grupa D a turneului final EURO 2020, dupa ce a invins echipa Cehiei cu scorul de 1-0 (1-0), marti seara, pe Stadionul Wembley din Londra. Echipa antrenata de Gareth Southgate, fara a impresiona, s-a impus prin golul lui Raheem Sterling (12),…

- Nationala de fotbal pe plaja a Romaniei s-a calificat in faza a doua a calificarilor pentru Campionatul Mondial de fotbal pe plaja din Rusia, competitie care va avea loc in perioada 19-29 august 2021. In ultimul joc al preliminariilor, disputat la Nazare (Portugalia), tricolorii au invins selectionata…