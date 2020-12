Stiri pe aceeasi tema

- FC Viitorul a anuntat, vineri, ca partida de pe teren propriu cu FC Hermannstadt, din etapa a XII-a a Ligii I, a fost amanata ca urmare a cazurilor de coronavirus de la gruparea oaspete, potrivit news.ro.Citește și: Fața nevazuta a CORUPȚIEI - Un robot pentru dezinfecția cu ultraviolete a mediului…

- Antrenorul echipei de fotbal Chindia Targoviste, Emil Sandoi, a declarat, joi, ca in partida cu FC Hermannstadt, programata, vineri, in saisprezecimile de finala ale Cupei Romaniei, va folosi jucatori care au evoluat mai putin in ultima perioada. "Ne asteapta o etapa de Cupa in care o sa incerc sa folosesc…

- ​Liga Profesionista de Fotbal a anunțat, marți, programul etape cu numarul XII a Ligii 1 la fotbal. Runda va avea loc în perioada 4-7 decembrie, iar capul de afiș va fi meciul dintre FCSB și UTA Arad. * Meciurile din Liga 1 la fotbal pot fi urmarite în direct pe Digisport, Telekom…

- Echipa de fotbal Dinamo Bucuresti va intalni formatia FC Viitorul in saisprezecimile de finala ale Cupei Romaniei, conform tragerii la sorti care a avut loc, luni, la sediul Federatiei Romane de Fotbal. Alte partide intre echipe din Liga I sunt CSM Poli Iasi - CFR Cluj, Chindia Targoviste…

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca isi doreste o victorie in meciul din deplasare cu FC Hermannstadt pentru a reincepe parcursul pozitiv intrerupt de infrangerea din etapa precedenta cu Academica Clinceni (scor 1-0).…

- Antrenorul formatiei FCSB, Anton Petrea, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca ar fi foarte importanta o victorie pentru echipa sa in meciul cu FC Hermannstadt, pentru a se apropia de liderul Ligii I de fotbal, Universitatea Craiova, care a pierdut in aceasta etapa, pe teren propriu,…

- Antrenorul formatiei Universitatea Craiova , Cristiano Bergodi, a prefatat partida cu Dinamo Bucuresti, programata duminica, de la ora 21.30, pe Arena Nationala. Italianul stie ca misiunea alb-albastrilor nu va fi deloc usoara, dar spera sa obtina un nou rezultat pozitiv. VEZI VIDEO! Liga 1, etapa 7…

- CFR Cluj, campioana en titre, este "o echipa magnifica", iar duminica, impotriva sa, in deplasare, "probabil va fi cea mai dificila partida din acest sezon", a estimat antrenorul lui FC Hermannstadt, Ruben Albes, prefatand acest meci din etapa a 3-a a Ligii I de fotbal. "Probabil va fi cea mai dificila…