- World Music Festival care va avea loc azi, maine și poimaine in parcul Rudolf Fatyol din municipiul Satu Mare și meciurile de fotbal programate in Liga a III a de fotbal intre Olimpia MCMXXI – C.S.M. Sighetu Marmației, CSM Olimpia Satu Mare – C.S. Minaur Baia Mare și CSM Victoria Carei – ASCS Crișul…

- Au venit și primele puncte pentru CS Minaur Baia Mare in actuala ediție de campionat. Un categoric 3-0 cu Olimpia Satu Mare, pe stadionul „Viorel Mateianu” din municipiu, la finalul unui meci in care baimarenii au controlat partida de la un capat la altul. Primele 2 goluri s-au marcat in prima repriza,…

- Vineri, 1 septembrie, de la ora 17.00, CS Minaur joaca pe stadionul “Viorel Mateianu” din Baia Mare SC Olimpia MCMXXI Satu Mare, iar CSM Sighetu Marmației intalneste sambata, 2 septembrie, tot de la ora17.00, Minerul Ocna Dej, jocuri din cadrul etapei a doua din Liga 3, seria 10. Etapa a doua CS Minaur…

- Stadionul „Viorel Mateianu” din Baia Mare a gazduit azi, 25 august, partida dintre echipa locala CS Minaur Baia Mare și CSM Sighetu Marmației, primul joc din actuala ediție de campionat pentru cele doua echipe. La finalul celor 90 de minute regulamentare de joc, minauriștii erau conduși pe tabela de…

- CS Minaur Baia Mare reincepe sa joace in Liga a III-a la fotbal. Primul joc din actuala ediție de campionat va fi in data de 26 august, cu incepere de la ora 18.00, pe stadionul din Baia Mare, adversar fiind cei de la CSM Sighetu Marmației. CS Minaur nu a ieșit bine din Cupa Romaniei, in turul III al…

- Zilele trecute a avut loc la Casa Fotbalului tragerea la sorți a meciurilor din cele 10 serii. In seria a 10-a sunt doua echipe din județ, respectiv CS Minaur și CSM Sighetu Marmației. Potrivit tragerii la sorți, cele doua echipe maramureșene se vor intalni in chiar prima etapa a sezonului. Pana la…

- Mai sunt doar 15 zile pana la startul noului sezon al Ligii 3 la fotbal. Minaur Baia Mare face parte din Seria 10, alaturi de o alta echipa din Maramureș și anume CSM Sighetu Marmației. Alaturi de echipa din Baia Mare și cea din Sighet se mai afla Club Sportiv Lotus Baile Felix, ACS Crisul Santandrei,…

