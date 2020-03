Stiri pe aceeasi tema

- FRF a anuntat ca sisteaza organizarea de meciuri cu spectatori pentru toate meciurile pe care le organizeaza, dupa ce, duminica la pranz, Raed Arafat a precizat ca evenimentele care presupun participarea a peste 1.000 de persoane vor fi interzise.

- Guvernul Romaniei a anunțat ca adunarile cu peste 1.000 de oameni sunt interzise in Romania, pana la 31 martie, din cauza epidemiei de coronavirus. Federația Romana de Fotbal a anunțat pe pagina de Facebook ca la meciul Romania U21 - Danemerca U21, din preliminariile U21, s-a oprit vanzarea de bilete!…

- Foresta Suceava lupta in acest sezon pentru promovarea in Liga a II-a, un esalon pentru care, in ultima sedinta a Comitetului Executiv, Federatia Romana de Fotbal a stabilit noi conditii de participare. Astfel, cluburile cu datorii nu vor primi dreptul de a evolua in esalonul secund in sezonul ...

- Federația Romana de Fotbal anunța ca UEFA a acceptat sa suplimenteze suma cuvenita din plațile de solidaritate cu peste 500.000 de euro. Astfel, suma totala care se va imparți cluburilor din Liga 1 este de ...

- 2020 se anunța un an plin in lumea sportului, iar Betano, operatorul desemnat cea mai buna platforma mobila in 2019, pune la dispoziție o gama variata de transmisiuni TV: peste 40.000 de evenimente sportive, inclusiv patru dintre cele cinci mari ligi ale Europei și toate turneele de tenis din acest…

- Dinamo s-a reunit azi sub comanda lui Dusan Uhrin pentru a pregati restul sezonului și pentru a incerca sa prinda un loc de play-off, fiind la 7 puncte de locul 6. Azi, au fost prezenți 26 de jucatori. Singura noutate a fost medicul Marian Pancea. Acesta este noul doctor al echipei, dupa ce in trecut…

- UEFA a anuntat ca, joi, 12 decembrie, va analiza dosarul Romaniei pentru incidentele de la partida cu Suedia. Sunt cinci capete de acuzare care ne vizeaza si, aproape sigur, vom mai primi o suspendare a terenului.

- Meciuri cruciale in Liga Campionilor de fotbal! In ultima etapa a fazei grupelor se vor stabili toate echipele calificate in optimile de finala ale celui mai important turneu inter-cluburi din Europa.