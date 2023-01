Meciul dintre ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si FC U 1948 Craiova, din etapa a 23-a a Superligii de fotbal, a fost suspendat definitiv, duminica, in min. 26, la scorul de 0-0, din cauza scandarilor suporterilor celor doua echipe. In min. 26, arbitrul Andrei Chivulete a trimis in prima instanta cele doua echipe la vestiare […] Articolul Fotbal: Meciul Sepsi OSK Sf.Gheorghe – FC U Craiova, suspendat dupa 26 de minute din cauza scandarilor suporterilor apare prima data in Mesagerul de Covasna .