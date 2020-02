Stiri pe aceeasi tema

- Astra Giurgiu a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (2-0), formatia Academica Clinceni, in etapa a XXII-a a Ligii I, ultima din 2019. Oaspetii au jucat in inferioritate din minutul 36, dupa eliminarea lui Rauta. Matei, Alibec si Begue au reusit una dintre cele mai spectaculoase faze…

- Astra Giurgiu este noul lider al Ligii I de fotbal, dupa ce a invins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 1-0 (0-0), duminica seara, pe teren propriu, in etapa a 20-a. Unicul gol al meciului a fost marcat pe contraatac de Denis Alibec (50), din pasa lui Constantin Budescu, dupa o greseala a lui Mihai…

- Chindia Targoviste a trecut de Politehnica Iasi cu scorul de 2-1 (0-0), intr-un meci din etapa a 20-a a Ligii I de fotbal, care a opus sambata doua echipe aflate in dificultate. Oaspetii au deschis scorul in minutul 46, prin executia spectaculoasa a lui Platini, dupa o centrare a lui Loshaj. Gazdele…

- Comisia de Disciplina și Etica a Federației Romane de Fotbal a decis luni, 2 decembrie, ca Mihai Voduț (25 de ani), acum jucator la Chindia Targoviște, sa fie suspendat doi ani și amendat cu 300.000 de lei. Aceasta decizie vine in urma scandalului de pariuri in care a fost implicat pe vremea in care…

- Astazi, se pun in vanzare biletele pentru partida FC Viitorul - Astra Giurgiu, care se va disputa joi, 5 decembrie, de la ora 20.30, pe stadionul „Central” din Complexul Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, intalnire contand pentru etapa a 19-a a Ligii I. Biletele au urmatoarele preturi:…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Bogdan Vintila, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca pentru jucatorii sai nu trebuie sa existe niciun moment de relaxare in meciul cu Astra Giurgiu, de sambata. ''A fost buna pauza, pentru ca am avut posibilitatea sa facem un joc amical (3-6 cu…

- Bucuresti, 9 nov /Agerpres/ - FC Hermanstadt a terminat la egalitate cu FC Viitorul Constanta, 1-1 (1-1), vineri seara, pe teren propriu, la Targu Mures, intr-un meci din etapa a 16-a a Ligii I de fotbal. Oaspetii au deschis scorul prin Vlad Achim (14 - penalty), sibienii in finalul primei reprize,…