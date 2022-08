Stiri pe aceeasi tema

- FRF a anunțat programul turului 1 al Cupei, efectuat in baza imperecherii pe criterii geografice. Se joaca in manșa unica miercurea viitoare, pe 17 august. Pana atunci, curg jocurile de pregatire ale echipelor bacauane Pentru divizionarele C bacauane Aerostar, CSM și FC Dinamo, sezonul 2022-2023 va…

- Divizionara C Aerostar Bacau iși va incheia prima saptamana de pregatire cu un joc de verificare in compania unei alte formații din Liga a III-a, Știința Miroslava. Programata inițial la Roman, partida se va desfașura pe terenul Miroslavei, data și ora ramanand neschimbate: sambata, 16 iulie, de la…

- Astazi este programata ultima etapa din totalul de 3 al preliminariilor fazei regionale din Cupa Romaniei. Grupa 1, care a reunit caștigatoarele județene din Bacau, Iași și Neamț s-a redus la un singur meci, cel programat azi, de la ora 18.00, intre nemțenii de la Victoria Horia și bacauanii de la Unirea.…

- Dupa 3-3 in meciul tur de acasa, campioana Bacaului a pierdut cu 4-3 returul de sambata, de la Vaslui, contra Rapidului Brodoc, golul decisiv fiind inscris pe final de Ponea Bacaul ramane cu doua echipe in Liga a III-a: Aerostar și FC Dinamo. CSM Bacau a retrogradat la finalul sezonului 2021-2022, in…

- Sambata, de la ora 18.00, stadionul „CSM Onești” va gazdui prima manșa a barajului de promovare in Liga a III-a dintre AS Sportul Onești și Rapid Brodoc. Returul va avea loc sambata viitoare, pe 25 iumie, de la ora 17.30, pe terenul campioanei județului Vaslui Anul trecut a fost FC Dinamo Bacau. Anul…

- Una calda și alta rece pentru divizionarele C bacauane prezente in play-out-ul Ligii a III-a care s-a incheiat ieri. Cea rece: CSM Bacau a retrogradat in Liga a IV-a, platind tribut subfinațarii, managementului defectuos și inconstanței rezultatelor. Pentru a urca pe locul 4 in play-out-ul Seriei 1…

- Weekendul trecut s-a dat startul in play-off-ul Ligii a IV-a bacauane, care reunește fruntașele sezonului regulat posesoare de CIS eliberat de Ministerul Sportului: Unirea Bacau și Siretu Saucești (Seria 1), Sportul Onești și Viitorul Curița/ CSȘ Onești (din Seria 2). Prima etapa din play-off a aparținut…

- Prin victoria cu 2-1 contra Metalului Buzau, Aerostar nu mai poate pierde locul 3 in play-off-ul Seriei 2, CSM Bacau este ca și retrogradata ca urmare a remizei interne cu Știința Miroslava, in timp ce revelația FC Dinamo Bacau a obținut a șaptea victorie din cele opt meciuri disputate in play-out:…