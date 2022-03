Stiri pe aceeasi tema

- Penultima etapa a sezonului regulat este esențiala pentru divizionarele C bacauane. Aflata in cursa pentru play-off, Aerostar nu are voie sa nu caștige acasa, cu „lanterna” Chișcani, in timp ce FC Dinamo Bacau și CSM Bacau trebuie sa adune puncte in vederea luptei pentru supraviețuire in play-out In…

- Sapte aeronave fara pilot, care efectueaza misiuni de supraveghere si recunoastere, dar care pot fi dotate si cu armament, ar putea ajunge in dotarea fortelor terestre romane. Dupa mai multe oferte depuse doar doua tipuri de aeronave fara pilot au ramas in cursa. Ambele produse de aceeasi firma israeliana,…

- „Aviatorii” bacauani au inceput excelent 2022, impunandu-se sambata, cu 2-1, la Liești și apropiindu-se la un singur punct de locul 4, intr-o etapa care a curs in intregime in favoarea lor Aerostar a inceput 2022 la fel de bine cum a incheiat 2021: cu o victorie mare. Una de șase puncte. Daca in ultima…

- In weekend este programata etapa a 16-a, prima din 2022 și antepenultima din sezonul regulat. Aerostar joaca la Liești, intr-un autentic pre-baraj pentru play-off, in timp ce FC Dinamo Bacau și CSM Bacau incearca sa adune puncte care sa le ajute in play-out Dupa mai bine de trei luni de pauza, campionatul…

- CSM Bacau a invins-o cu 3-1 pe FC Dinamo Bacau, in timp ce Aerostar a cedat cu 1-0 jocul de la Roman, cu Știința Miroslava Cele trei divizionare C bacauane au incheiat saptamana de pregatire bifand noi jocuri de verificare. Astfel, CSM Bacau și FC Dinamo Bacau s-au reintalnit intr-o revanșa a amicalului…

- Tehnicianul Aerostarului privește și dincolo de sezonul de primavara care va debuta pe 12 martie Dintre cele trei divizionare C bacauane, Aerostar este singura care are ca obiectiv accederea in play-off. Cu trei etape inainte de finalul sezonului regulat, „aviatorii” se afla la patru puncte de poziția…

- Prima saptamana de antrenamente a anului pentru divizionarele C bacauane Aerostar, CSM și FC Dinamo s-a incheiat și cu primele jocuri de verificare ale iernii. Astfel, terenul sintetic al bazei FC Bacau a gazduit sambata un cuplaj de Liga a III-a, deschis de jocul CSM Bacau- FC Dinamo Bacau 4-0 (2-0)…

- Aerostar, CSM Bacau și FC Dinamo Bacau și-au reluat luni pregatirile, in vederea stagiunii de primavara, care se va relua pe 12 martie, cu ultimele trei etape ale sezonului regulat Seria 1 CSM Bacau, loc 9, 15 puncte „CSMeii” antrenați de Codrin Mindirigiu și Gheoerghe Penoff au ca obiectiv salvarea…