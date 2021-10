Stiri pe aceeasi tema

- Runda a cincea a campionatului județean a consemnat weekend-ul trecut 67 de goluri marcate, dintre care nu mai puțin de 42 in Seria 1, unde s-a inregistrat o medie impresionanta de șapte reușite per partida. Recordul il deține Gauss Bacau – Flacara Roșie Sascut, scor 8-6, in care atacantul gazdelor,…

- Nou inființata antrenata de Gabi Bojescu are patru victorii din patru și conduce ostilitațile in Seria 1. Cu noua puncte din noua, Filipeștiul lui Giani Capușa (autorul unei duble sambata) are un meci mai puțin, la fel ca Sportul Onești in Seria 2, acolo unde lidera CSM Moinești a facut primul pas greșit:…

- Scor identic inregistrat de toate cele trei divizionare C bacauane in runda a cincea. Numai ca, in timp ce „aviatorii” au caștigat meciul de acasa cu gruparea buzoiana, CSM Bacau și FC Dinamo Bacau au pierdut la Botoșani, respectiv Liești Prefixul fotbalistic de weekend al Bacaului a fost 2-1. Daca…

- In acest weekend este programata runda a patra din campionatul Ligii a III-a. Doua dintre divizionarele C bacauane vor evolua sambata, de la ora 17.00, pe teren propriu. Astfel, in Seria I, CSM Bacau (locul 7) va primi vizita Hușanei Huși (locul 9) intr-un meci programat la Letea-Veche, in timp ce in…

- Spui Liga a IV-a, spui goluri. Multe. Goluri multe s-au dat și in etapa a doua a campionatului județean al Bacaului, care s-a derulat weekend-ul trecut. Au fost 25 de goluri in Seria I, cea de Bacau și 34 in Seria a II-a, cunoscuta in trecut și sub denumirea de Valea Trotușului. Cele doua serii […]…

- Etapa a treia va fi deschisa vineri, de la ora 17.00, de confruntarea de pe „Aerostar”. Tot vineri și tot in Seria a II-a, FC Dinamo Bacau se deplaseaza la Ramnicu-Sarat. Sambata, e randul CSM-ului din Bacau sa o ia din loc: joaca la Suceava, in Seria I Nu o spune neaparat clasamentul, ci pretențiile,…

- Prima adversara a verii pentru „aviatori” antrenați de Mișu Ionescu: divizionara B FC Buzau. Partida cu buzoienii lui Cristi Pustai va avea loc azi, de la ora 17.00, pe stadionul „Aerostar” Aerostar Bacau pune mingea la centru. Și da lovitura de incepere a jocurilor-test in vederea campionatului din…

- Evoluțiile bune pe care mijlocașul de 18 ani al CSM Bacau, Luca Popa le-a avut in ediția trecuta de campionat a Ligii a III-a l-au propulsat in vederile selecționerului Under 19 al Romaniei, Adrian Vasii. Conform unei adrese trimise de Fedetația Romana de Fotbal catre CSM Bacau, Luca Popa se afla pe…