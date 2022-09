Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a patra a Ligii a III-a la fotbal s-a incheiat duminica, odata cu derby-ul bacauan de pe „Letea”, din Seria 2, dintre FC Dinamo și Aerostar. „Aviatorii” s-au impus cu 1-0 prin golul marcat de Vraciu, ratand și un penalty prin Gavrila. „Pentru noi, victoria era esențiala deoarece veneam dupa o…

- In etapa a doua a ligii secunde de fotbal feminin, programata duminica, AFC Magura 2012 Bacau a intalnit pe teren propriu, pe FCSB. Oaspetele s-au impus la limita cu 1-0, singurul gol al intalnirii de pe „Lucrețiu Avram” fiind inscris in prelungirile primei reprize. Antrenorul „Pisicilor Roșii”, Mihai…

- Weekend negru pentru divizionarele C bacauane, care au inregistrat infrangeri pe linie in etapa a treia. Vineri, Aerostar a fost invinsa la limita, cu 2-3 pe teren propriu de Metalul Buzau la capatul unui joc foarte disputat și interesant, in timp ce sambata, FC Dinamo Bacau și CSM Bacau au suferit…

- Federația Romana de Fotbal a stabilit componența celor zece serii și programul competițional al Ligii a III-a ce va debuta la finalul acestei saptamani. Sezonul regulat, ce va include 18 etape, tur -retur, se va disputa in perioada 27 august -25 martie, cu o pauza intre etapa a 15-a (programata pe 3…

- De la ora 17.30, Aerostar evolueaza in deplasare, contra Sportingului Liești, in timp ce, de la aceeași ora, stadionul „Letea” programeaza derby-ul dintre CSM Bacau și FC Dinamo Bacau Cele trei divizionare C bacauane, Aerostar, CSM și FC Dinamo pașesc azi oficial in noul sezon. Nu o fac cu prilejul…

- Aerostar a fost invinsa miercuri cu 2-1 de Foresta Suceava și va intalni sambata, de la ora 10.30, intr-un alt amical pe teren propriu, pe FC Dinamo Bacau. Tot sambata, CSM Bacau va primi vizita Rapidului Brodoc Divizionarele C bacauane au intrat in linia dreapta a pregatirilor inaintea startului de…

- Divizionara C Aerostar Bacau iși va incheia prima saptamana de pregatire cu un joc de verificare in compania unei alte formații din Liga a III-a, Știința Miroslava. Programata inițial la Roman, partida se va desfașura pe terenul Miroslavei, data și ora ramanand neschimbate: sambata, 16 iulie, de la…

- „Aviatorii” și-au reluat pregatirile luni, la baza proprie, sub conducerea lui Mișu Ionescu in vederea campionatului ce va debuta pe 27 august Divizionara C Aerostar Bacau a pus punct vacanței, reluandu-și pregatirile luni, la baza proprie, sub conducerea antrenorului Mișu Ionescu. Clasata pe locul…