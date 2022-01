Stiri pe aceeasi tema

Dupa un sezon de toamna mult sub așteptari, clubul turdean se va desparți in aceasta iarna de patru jucatori, trei dintre ei fiind titulari constanți in aceasta toamna. Florin Cordoș, Paul Chiș,...

Sticla Arieșul Turda a caștigat astazi, scor 1-2, pe terenul celor de la Sanatatea Cluj, intr-un meci ce a contat pentru etapa a XIII-a, din cadrul ligii a treia de fotbal. Meciul a inceput perfect...

Sticla Arieșul Turda va evolua maine, incepand cu ora 14:00, contra celor de la Sanatatea Cluj, intr-o partida ce va conta pentru etapa a XIII-a, din cadrul ligii a treia de fotbal. Turdenii vin dupa...

Sticla Arieșul Turda a pierdut astazi, scor 2-3, pe terenul celor de la CS Hunedoara, intr-o partida ce a contat pentru etapa a XI-a, din cadrul ligii a treia de fotbal. Turdenii au inceput excelent...

Sticla Arieșul Turda va evolua maine, incepand cu ora 14:00, pe terenul celor de la CS Hunedoara, intr-o partida ce va conta pentru etapa a XI-a, din cadrul ligii a treia. Turdenii se deplaseaza pe...

Sticla Arieșul Turda a terminat la egalitate, scor 1-1, confruntarea cu CS Ocna Mureș, meci care a contat pentru etapa a X-a, din cadrul ligii a treia de fotbal. Turdenii au avut prima mare ocazie a...

Vinerea și sambata trecuta s-au desfașurat partidele etapei cu numarul VIII, din cadrul ligii a treia de fotbal. VINERI – Turda singura „gazda" care a caștigat Sticla Arieșul Turda a caștigat cea...

Sticla Arieșul Turda s-a impus astazi, scor 4-2, in fața celor de la Gloria Bistrița, intr-un meci ce a contat pentru etapa a VIII-a, din cadrul ligii a treia de fotbal, seria a IX-a. Cea mai buna...