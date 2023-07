Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Cluj va juca maine, incepand cu ora 18:30, pe terenul celor de la FC Universitatea Cluj 1948, intr-o partida ce va conta pentru etapa a III-a din prima liga a Romaniei. Clujenii vin dupa etape in care nu au aratat mare lucru, mai ales etapa trecuta, cand au pierdut, scor 0-3, in fața celor…

- Sanatatea Servicii Publice Cluj a obținut o noua victorie in partide amicale din aceasta vara. „Virușii” s-au impus in fața echipei de tineret a celor de la CFR Cluj Napoca, scor 2-0, intr-o partida ce s-a disputat pe terenul bazei „Victoria” din Someșeni. Golurile alb-verzilor au fost marcate de Denis…

- Sanatatea Cluj va evolua maine, incepand cu ora 18:00, contra echipei U-21 a celor de la CFR Cluj. Va fi cea de-a treia partida amicala pentru „viruși”, aceștia reușind sa caștige primele doua meciuri: 4-0 cu Progresul Nasaud și 5-0 cu Sticla Arieșul Turda. „Virușii verzi” se afla la doar 9 zile de…

- Sanatatea Servicii Publice Cluj și-a aflat adversarul din Cupa Romaniei. In turul I, „virușii” se vor deplasa pe terenul celor de la CS Ocna Mureș. Cele doua echipe au facut parte din seria a IX-a a ligii a treia in sezonul trecut, terminand pe locurile 10 și 9. Duelul va avea loc miercurea viitoare,…

- „Virușii verzi” s-au intors la antrenamente dupa un sezon 2022-2023 dezamagitor, la capatul caruia au retrogradat in liga a patra. Totuși, „virușii” ar putea continua in liga a treia, aceștia depunandu-și deja cerere la FRF. Cum multe echipe au anunțat ca nu vor putea evolua in liga a treia in sezonul…

- Universitatea Cluj continua seria achizițiilor din aceasta vara. Dupa Popa și Mitrea, clubul clujean l-a anunțat pe Doru Popadiuc ca fiind noul transfer. Jucatorul in varsta de 28 de ani vine de la Chindia Targoviște, unde a marcat 8 goluri și a oferit 4 pase decisive. Doru Popadiuc, nascut la Suceava,…

- Turdeanul Razvan Calugar, legitimat la Universitatea Cluj, este titular in finala Ligii Elitelor U-17 ce va incepe la ora 11:00. Calugar este unul dintre cei mai apreciați juniori din lotul clujenilor, fiind o prezența constanta și la echipa naționala de juniori. Razvan Calugar a inceput fotbalul la…

- La capatul unui sezon foarte ghinionist, Sanatatea Cluj va termina pe locul 9 in clasamentul seriei a IX-a din liga a treia. In duelul decisiv pentru locul 9, Sanatatea SP Cluj s-a impus in fața celor de la CS Ocna Mureș, scor 5-2. Golurile „virușilor” au fost marcate de Pașcalau, Zanc, Goga, Cobarzan…