Fotbal, Liga 1: Vin turcii?! Investitori turci aproape de Universitatea Cluj

- Un grup de investitori turci se pregatește sa intre intr-un parteneriat cu Universitatea Cluj, iar printre cei implicați se numara și un fost vicepreședinte al lui Beșiktaș, pe numele sau Serhan Cetinsaya, dar și un fost conducator al clubului Trabzonspor.Sursele ProSport susțin ca turcii nu sunt interesați…

- Universitatea Cluj va evolua sambata, de la ora 14:00, contra celor de la Universitatea Cluj, intr-o partida ce va conta pentru etapa a XVI-a din SuperLiga (prima a returului). „Șepcile Roșii” vin dupa dușul rece cu FC Voluntari (1-2, chiar pe Cluj Arena), in timp ce adversarii de sambata au remizat…

- Universitatea Cluj va evolua astazi, incepand cu ora 15:00, contra celor de la FC Voluntari, intr-o partida care va conta pentru etapa a XV-a, ultima a returului. Clujenii vin dupa egalul din Cupa Romaniei, scor 1-1 (contra CFR-ului). Același rezultat l-a inregistrat și Voluntariul, la Tunari. In clasamentul…

- Cluj Napoca, și nu numai, se pregatește pentru episodul 2 din „Derby de Cluj”. Confruntarea dintre Universitatea Cluj și CFR Cluj se va juca maine, de la ora 20:30. Ambele echipe vin dupa victorii importante in clasament, Universitatea caștigand la Botoșani (3-0), in timp ce echipa din Gruia a caștigat…

- Universitatea Cluj s-a impus aseara, scor 1-0, pe teren propriu, in fața celor de la Sepsi Sfantu Gheorghe, intr-o partida ce a contat pentru etapa a XII-a, din SuperLiga. A fost o partida dominata de „șepcile roșii”, jucatorii lui Sabau avand 66% posesie și 3 șuturi pe poarta. Golul victoriei a venit…

- Universitatea Cluj a remizat ieri, scor 2-2, contra celor de la FCSB, intr-o partida ce s-a desfașurat pe Arena Naționala. Bucureștenii au fost primii care au marcat, Dawa reușind sa marcheze in minutul 8, in urma unui corner și a unei greșeli in lanț a apararii clujene. Avantajul echipei lui Gigi Becali…

- FRF a stabilit urnele Cupei Romaniei, iar miercuri va avea loc tragerea la sorți pentru stabilirea grupelor. Urna 1: Farul Constanța, FCSB. CFR Cluj, CS Universitatea Craiova, Rapid București, Sepsi Sfantu Gheorghe, FC Universitatea Craiova, Petrolul Ploiești Urna 2: FC Voluntari, Universitatea Cluj,…

- Universitatea Cluj continua forma extrem de slaba din campionat, pierzand cu formația de pe ultimul loc, Poli Iași, chiar pe Cluj Arena. Cu o singura victorie in șapte etape, U era obligata sa caștige meciul cu moldovenii. Inceput ieri și oprit in minutul 53, din cauza ploii torențiale, meci a continuat…