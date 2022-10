FOTBAL - Leo Grozavu a descălecat ieri în Copou. Stă sau nu mâine pe banca Politehnicii? Iasul joaca sambata, de la ora 11:00, acasa, cu Metaloglobus Bucuresti, in etapa a X-a a Ligii a II-a de fotbal n antrenorul sosit la Iasi a inceput chiar ieri negocierile. Asa cum "Ziarul de Iasi" a anticipat, antrenorul Leo Florian Grozavu a ajuns ieri in Copou, dupa ce a facut in cursul diminetii, cu o masina, drumul dintre Cluj, unde locuieste, si Iasi. Tehnicianul a vazut conditiile existente la Politehnica Iasi si a inceput negocierile cu sefii clubului. Aseara, Poli a lasat sa se inteleaga ca in cursul zilei de astazi ar putea fi anuntata semnarea contractului cu Grozavu. Asa cum v-am… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

