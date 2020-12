Stiri pe aceeasi tema

- Exceptand meciurile dintre echipele de Liga I, trei echipe din Liga I, au fost eliminate din Cupa Romaniei; este vorba de Sepsi Sfantu Gheorghe, Academica Clinceni si FC Arges. Sepsi,semifinalista in editia precedenta, a pierdut la una dintre fruntasele ligii scunde, Turris Turnu Magurele, pregatita…

- Meciul Dinamo FC Viitorul conteaza pentru "16" imile Cupei Romaniei. In ultima etapa de campionat, FC Viitorul a pierdut, iar Dinamo a castigat. In clasamentul Ligii 1, echipa constanseana e a saptea, in timp ce Dinamo ocupa pozitia a 14 a. FC Viitorul se pregateste de meciul din 16 imile Cupei Romaniei,…

- FC Viitorul se afla pe locul sase in clasament, pozitie care asigura calificarea in play off. S au stabilit zilele si orele mecurilor din etapa a 11 a a Ligii 1 la fotbal.In aceasta runda, FC Viitorul locul 6, cu 16 puncte intalneste in deplasare Academica Clinceni locul 5, cu 16 puncte .Partida se…

- Antrenorul echipei de fotbal UTA Arad, Laszlo Balint, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca formatia sa are un drum lung si dificil de facut pana cand va putea emite pretentii la calificarea in play-off-ul Ligii I, chiar daca in prezent ocupa locul 5 in clasament. "Probabil…

- Antrenorul formatiei Universitatea Craiova , Cristiano Bergodi, si jucatorul Ovidiu Bic au prefatat astazi meciul cu Academica Clinceni. Confruntarea din etapa 8 a Ligii 1 va avea loc vineri, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Tehnicianul Stiintei a subliniat ideea ca elevii sai s-au antrenat…

- Academica Clinceni a suferit a doua infrangere din aceasta ediție de campionat, impotriva FCSB-ului, scor 0-2. Meciul s-a disputat la Calarași, deoarece stadionul din Clinceni nu este dotat cu nocturna. Antrenorul ilfovenilor, Ilie Poenaru, s-a aratat nemulțumit de rezultatul inregistrat pe tabela și…

- Antrenorul echipei FC Botosani, Marius Croitoru, sustine ca echipa sa este obligata sa castige in partida de duminica pe care o va disputa pe teren propriu contra formatiei Academica Clinceni. El a declarat, vineri, ca desi Academica Clinceni este o echipa buna, nu se multumeste cu altceva…

- Antrenorul formatiei FC Viitorul , Ruben de la Barrera, s-a aratat foarte optimist in privinta confruntarii cu Universitatea Craiova. Disputa care „inchide“ etapa a 3-a din Liga 1 este programata luni, 14 septembrie, de la ora 21.00, la Ovidiu – Constanta. „Sunt multumit de modul cum ne antrenam si…