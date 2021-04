O fotografie a lui Zlatan Ibrahimovic la o masa intr-un restaurant din Milano, in ciuda restrictiilor anti-Covid, a starnit luni o polemica, desi anturajul fotbalistului vedeta a asigurat ca a fost vorba de o "intalnire de lucru" si nu de un pranz, relateaza AFP. Fotografia postata pe site-ul fanpage.it il arata pe atacantul suedez al lui AC Milan asezat alaturi de alte cateva persoane, fara masca, la o masa pe care sunt asezate mai multe pahare. Potrivit site-ului, fotografia a fost facuta duminica dupa-amiaza desi in toata Italia restaurantele sunt autorizate in aceasta perioada sa vanda doar…