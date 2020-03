Stiri pe aceeasi tema

- Zenit Sankt Petersburg a surclasat-o pe Ural Ekaterinburg cu scorul de 7-1, sambata, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 22-a a campionatului de fotbal al Rusiei. Pentru lider au marcat iranianul Sardar Azmoun (8, 15, 61), Artem Dziuba (12, 72 - penalty), brazilianul Malcom (27)…

- Mijlocasii romani Claudiu Bumba si Andreias Calcan au marcat, sambata, in etapa a 23-a a campionatului de fotbal al Ungariei. Bumba a marcat pentru Kisvarda FC, victorioasa cu 2-0 pe teren propriu in fata formatiei Paksi SE. Sassa (74) a deschis scorul, iar Bumba a parafat victoria gazdelor in min.…

- Mijlocasul roman Erik Bicfalvi a marcat golul prin care Ural Ekaterinburg a terminat la egalitate cu TSKA Moscova, sambata, in deplasare, intr-un meci din etapa a 20-a a campionatului de fotbal al Rusiei. Bicfalvi a deschis scorul pentru oaspeti in min. 72, dar Mario Fernandes a egalat pentru TSKA (90+1).…

- Mijlocasul roman Ianis Hagi, care a marcat doua goluri pentru Glasgow Rangers in meciul cu Sporting Braga (3-2), a fost inclus in echipa ideala a saptamanii in Europa League la fotbal, realizata de site-ul UEFA. Hagi completeaza linia de mijloc, alaturi de japonezul Diaichi Kamada, autorul unui hat-trick…

- Internationalul roman Alexandru Mitrita a marcat un gol si a dat pasa de gol pentru formatia New York City FC, care a invins cu scorul de 5-3 echipa costaricana San Carlos, joi, la Alajuela, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor CONCACAF la fotbal. Mitrita a marcat ultimul gol al…

- Internationalul roman Ianis Hagi a marcat doua goluri pentru Glasgow Rangers, care a invins-o pe Sporting Braga cu scorul de 3-2, joi seara, pe Ibrox Park, in prima mansa a saisprezecimilor de finala ale Europa League la fotbal. Mijlocasul ofensiv a fost eroul echipei scotiene, care a…

- Internationalul roman Tudor Baluta (20 ani) a fost imprumutat de clubul englez de fotbal Brighton la formatia olandeza ADO Den Haag, pana la data de 30 iunie, a anuntat gruparea din Premier League, vineri, pe site-ul sau oficial. Mijlocasul roman va evolua pentru penultima clasata in Eredivisie,…

- Mijlocasul roman Florentin Matei, care in prima parte a sezonului a jucat la Astra Giurgiu, a semnat un contract cu echipa cipriota de fotbal Apollon Limassol, valabil pana in mai 2021, a anuntat clubul din Insula Afroditei pe site-ul sau oficial. Matei (26 ani), care a disputat 13 partide in acest…