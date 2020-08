Fotbal feminin: Programul fazei finale a Ligii Campionilor

Stiri pe aceeasi tema

- Thomas Tuchel, antrenorul echipei Paris Saint-Germain, a laudat "calitatea jucatorilor si determinarea, un amestec cu care au meritat sa castige" meciul cu RB Leipzig (3-0), marti seara, la Lisabona, si care le-a adus calificarea in finala Ligii Campionilor la fotbal, informeaza AFP. "Este…

- Fostul international spaniol David Silva, care s-a despartit recent de Manchester City, isi va continua cariera la echipa Real Sociedaad, cu care a semnat un contract pe doi ani, a anuntat luni seara clubul din Primera Division, citat de AFP. "Real Sociedad a ajuns la un acord cu David…

- Surpriza de proporții in ultimul meci din sferturile de finala ale Ligii Campionilor! Olympique Lyon a invins-o cu 3-1 pe Manchester City și s-a calificat in penultimul act al competiției dupa o pauza de 10 ani.

- Turneul final al Ligii Campionilor la fotbal, care va fi gazduit de Lisabona intre 12 si 23 august, va avea un impact de 50 milioane euro pentru capitala lusitana, conform unui studiu al Institutului portughez de administratie si marketing (IPAM), noteaza EFE. IPAM estimeaza ca majoritatea banilor (49%)…

- Faza finala a Ligii Campionilor la fotbal feminin, programata incepand cu 21 august la Bilbao si San Sebastian, risca sa nu se mai dispute in Spania, din cauza cresterii numarului de infectari cu Covid-19 in aceasta tara, scrie The Telegraph potrivit Agerpres. Noile cazuri pozitive la coronavirus…

- Jucatorii de la Olympique Lyon, intre care se afla si portarul Ciprian Tatarusanu, au fost testati pentru coronavirus, potrivit news.ro.Jucatorii de la OL au reluat antrenamentele luni, dupa o vacanta din perioada 4 iulie - 12 iulie. L'Equipe noteaza ca toti jucatorii au respectat recomandarile…

- Vineri a avut loc, la Nyon, tragerea la sorți a sferturilor de finala (și a semifinalelor) din Champions League.Se vor disputa în sferturi:Sfertul 1: Real Madrid / Manchester City vs Lyon / JuventusSfertul 2: RB Leipzig vs Atletico MadridSfertul 3: Napoli / Barcelona vs…

- Meciul dintre Olympique Lyon, detinatoarea trofeului, si Bayern Munchen, semifinalista a sezonului trecut, reprezinta capul de afis al sferturilor Ligii Campionilor la fotbal feminin, dupa tragerea la sorti efectuata vineri la Nyon, relateaza EFE. Liga Campionilor la fotbal feminin se…