Stiri pe aceeasi tema

- Echipa FC Barcelona a fost invinsa in deplasare, cu scorul de 3-1, de formatia Levante, intr-o partida din campionatul de fotbal al Spaniei, catalanii riscand astfel sa piarda fotoliul de lider al clasamentului ...

- Formatia FC Barcelona a fost invinsa, sambata, in deplasare, cu scorul de 3-1, de echipa Levante, intr-un meci din etapa a XII-a a campionatului Spaniei, potrivit news.ro.Catalanii au deschis scorul in minutul 38, prin Messi, din penalti. Gazdele au marcat in repriza a doua trei goluri…

- Levante s-a impus, sambata, in fața Barcelonei, cu scorul de 3-1, in etapa 12 din LaLiga, potrivit Mediafax.Lionel Messi a deschis scorul, in minutul 38, cand a reușit sa transforme o lovitura de pedeapsa, invingandu-l pe portarul Aitor Fernandez. Levante a egalat, in minutul 61, prin golul…

- Formatia FC Barcelona a invins, marti, pe teren propriu, echipa Real Valladolid, scor 5-1, in etapa a XI-a a campionatului Spaniei. Messi a marcat doua goluri si a dat doua pase decisive.Lionel Messi a punctat in minutele 34 si 75 si a pasat decisiv la reusitele lui Vidal (29) si Suarez (77).…

- FC Barcelona s-a dezlanțuit in partida cu Valencia din etapa a 4-a a campionatului de fotbal al Spaniei, scor 5-2. Anssumane Fati, puștiul de doar 16 ani a deschis scorul pe Camp Nou in minutul 2. Pasa de gol a fost oferita de Frenkie de Jong.

- FC Barcelona a fost invinsa cu 1-0 in deplasare de Athletic Bilbao, vineri, in primul meci din noua editie a campionatului de fotbal al Spaniei, informeaza presa internationala. Fara capitanul Lionel Messi, convalescent, Barca l-a pierdut in prima repriza pe Luis Suarez, accidentat. Catalanii…

- Echipa de fotbal FC Barcelona a anuntat ca starul sau Lionel Messi este accidentat si nu va putea face deplasarea in Statele Unite, unde campioana en titre a Spaniei urmeaza sa dispute doua meciuri amicale in compania formatiei italiene SSC Napoli.Conform clubului catalan, Messi a suferit o leziune…

- Echipa de fotbal FC Barcelona a anuntat ca starul sau Lionel Messi este accidentat si nu va putea face deplasarea in Statele Unite, unde campioana en titre a Spaniei urmeaza sa dispute doua meciuri amicale in compania formatiei italiene SSC Napoli. Conform clubului catalan, Messi a suferit…