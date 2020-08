Stiri pe aceeasi tema

- Napoli a stat cu sufletul la gura in privința capitanului sau pentru returul cu Barcelona. Lorenzo Insigne (foto) s-a refacut dupa inflamația la mușchii adductori, acuzata in meciul cu Lazio, iar azi a participat normal la intreg antrenamentul echipei lui Rino Gattuso. Presa italiana anunța ca nu va…

- Presedintele clubului italian de fotbal Napoli, Aurelio De Laurentiis, a spus joi ca nu doreste ca partida cu FC Barcelona, de pe 8 august, din returul optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, sa se dispute pe stadionul Camp Nou, in contextul cresterii numarului de infectii cu Covid-19…

- FC Barcelona s-a impus cu un zdrobitor 5-0 pe terenul lui Alaves, duminica, in ultimul sau meci al sezonului in La Liga, la trei zile dupa ce catalanii au pierdut orice speranta la castigarea campionatului. In acest prolog al etapei a 38-a, golurile au fost inscrise de Ansu Fati (minutul 24), Lionel…

- De suparare ca Real Madrid si-a adjudecat titlul de campioana anul acesta, al 34-lea in Spania, vedeta echipei FC Barcelona, Lionel Messi, a facut o declaratie ciudata dupa infrangerea de pe „Camp Nou“, cu Osasuna Pamplona, scor 1-2. „Nu ne asteptam la asta si nu ne doream sa incheiem in aceasta maniera.…

- FC Barcelona a invins la limita in deplasare, cu scorul de 1-0, formatia Valladolid, sambata seara, intr-o partida din cadrul etapei a 36-a a campionatului de fotbal al Spaniei, catalanii apropiindu-se astfel la un singur punct de liderul Real Madrid. Oaspetii au marcat unicul gol al intalnirii…

- Un posibil duel intre FC Barcelona si Bayern Munchen ar putea avea loc in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri, la Nyon. FC Barcelona va trebui sa treaca de Napoli (1-1 in turul optimilor), in timp ce Bayern are de indeplinit…

- Atacantul francez Antoine Griezmann a fost introdus in teren la FC Barcelona in prelungirile meciului cu fosta sa echipa, Atletico Madrid, iar campionul mondial nu a a reusit in cele cinci minute sa schimbe soarta remizei, 2-2, consemnata marti pe Camp Nou, comenteaza agentia Reuters. A, treilea rezultat…

- Lionel Messi va ramâne la FC Barcelona cel putin pâna în vara viitoare, dupa ce clauza care îi permitea sa plece liber de la clubul catalan de fotbal a expirat, fara ca starul argentinian sa o activeze, informeaza cotidianul El Mundo Deportivo.În vârsta de…