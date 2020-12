Stiri pe aceeasi tema

- ​Formatia FC Barcelona a remizat, marti, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Eibar, într-un meci din etapa a XVI-a a campionatului Spaniei.Braithwaite (Barcelona) a ratat un penalti în minutul 8 și a avut un gol anulat în minutul 25 pentru ofsaid, dupa consultarea VAR.Au…

- Barcelona va disputa marți, 29 decembrie, ultimul meci oficial din 2020, catalanii urmând sa dea piept cu Eibar pe Camp Nou. Aflat în vacanța la Rosario, în Argentina, Messi a primit din partea clubului acceptul de a veni în Spania miercuri (n.r. 30 decembrie), ceea ce…

- ​Real Madrid a obtinut, miercuri seara, a cincea victorie consecutiva în campionatul Spaniei, dupa ce a învins Granada, scor 2-0, în etapa a 15-a. În urma acestui rezultat, Real ocupa locul 2 (32 de puncte), la egalitate cu liderul Atletico Madrid (-2 meciuri).Pentru…

- Argentinianul Lionel Messi a marcat cel de-al 644-lea sau gol pentru FC Barcelona, in partida castigata in deplasare pe terenul formatiei Valladolid (3-0), marti seara, in cadrul etapei a 15-a a campionatului de fotbal al Spaniei, devansandu-l astfel pe brazilianul Pele in clasamentul all-time al…

- Sevilla FC a reusit doar o remiza, 1-1, in meciul de sambata, de acasa, cu modesta Real Valladolid, din etapa a 14-a a campionatului de fotbal al Spaniei. Sevilla a marcat prima, prin Lucas Ocampos, in minutul 31, din penalty. Raul Garcia a egalat in minutul 87. Sevilla, detinatoarea Europa League,…

- Formatia FC Barcelona a remizat, sambata, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa Valencia, intr-un meci din etapa a XIV-a a campionatului Spaniei, anunța news.ro. Pentru catalani au marcat Messi ‘45+4 si Araujo ’52. Valencia a inscris prin Diakhaby ’29 si Gomez ’69. Firea iese la atac…

- Villarreal a urcat provizoriu pe primul loc in campionatul de fotbal al Spaniei, gratie victoriei obtinute duminica, 2-1 acasa cu Valencia, in etapa a 6-a. Villarreal a deschis repede scorul in derby-ul comunitatii valenciene, in minutul 6, prin Paco Alcacer, fost atacant al Valenciei,…

- Real Madrid a urcat pe prima pozitie a campionatului de fotbal al Spaniei in urma victoriei cu 2-0 obtinute duminica seara pe terenul formatiei Levante, insa detinatoarea titlului a profitat si de pasul gresit al rivalei FC Barcelona, tinuta in sah pe teren propriu de Sevilla (scor 1-1). In partida…