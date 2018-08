Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a reușit sa-și mulțumeasca, in sfarșit, susținatorii, oferindu-le luni seara o victorie concludenta, cu scorul de 5-1, și un joc consistent, uneori spectaculos. Victima i-a fost FC Voluntari, care, in ciuda faptului ca a jucat pe propriul teren, ...

- Universitatea Craiova a susținut in aceasta seara, in Germania, antrenamentul oficial inainte de prima intalnire cu RB Leipzig. GdS va ofera o galerie foto „stufoasa“ cu trupa lui Devis Mangia, dar și imagini din interiorul stadionului in care maine seara, ...

- Atacantul roman Andrei Ivan a marcat primele sale goluri oficiale pentru Rapid Viena, vineri, in meciul castigat cu scorul de 5-0 in fata formatiei FC Kufstein, in deplasare, in primul tur al Cupei Austriei la fotbal. Fostul jucator al echipei Universitatea Craiova, imprumutat de FC Krasnodar…

- Bucuresteanul Radu Petrescu a fost delegat de Comisia Centrala a Arbitrilor sa conduca partida dintre CFR 1907 Cluj si Universitatea Craiova, Supercupa Romaniei la fotbal, care se va disputa sambata, pe stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, de la ora 20,30. CFR Cluj este campioana…

- Oficialii clubului Universitatea Craiova au emis astazi un comunicat in care au oficializat plecarea atacantului brazilian Gustavo Vagenin in China, la Liaoning Whowin, mutare care i-a adus Științei 800.000 de euro. „Brazilianul Gusti merge in China! Aflat in ultimul an ...

- Astazi la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal a avut loc tragerea la sorți a calendarului sezonului 2018-2019. (Detalii aici) LPF a anunțat programul primei etape, care incepe vineri, 20 iulie. Primul meci al sezonului va fi cel dintre campioana CFR Cluj și FC Botoșani. Astra - FCSB se va juca sambata,…

- Mansa tur a barajului de metinere / retrogradare - promovare in Liga 1, dintre FC Voluntari si Chindia Targoviste, se va disputa sambata, cu incepere de la ora 19.00, pe stadionul Anghel Iordanescu.Observator din partea Ligii Profesioniste de Fotbal va fi Viorel Ilinca (Pitesti), scrie news.ro.…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat, ieri, ca meciul din Supercupa Romaniei, care va opune campioana CFR Cluj și caștigatoarea Cupei, Universitatea Craiova, se va disputa pe 14 iulie, pe stadionul „Ion Oblemenco“, ora nefiind insa stabilita. „Intrunit luni, 4 ...