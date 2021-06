Stiri pe aceeasi tema

- Romanul Istvan Kovacs va arbitra partida dintre selectionatele de fotbal ale Macedoniei de Nord si Olandei, care va avea loc luni, pe Johan Cruijff ArenA din Amsterdam, in Grupa C a turneului final EURO 2020, potrivit site-ului UEFA. Kovacs, care va arbitra in premiera un meci la un turneu…

- Selectionata Tarilor de Jos s-a calificat in optimile de finala ale EURO 2020, dupa ce a invins, cu scorul de 2-0 (1-0), nationala Austriei, intr-o partida disputata pe „Johan Cruijff ArenA” din Amsterdam, contand pentru Grupa C. Golurile au fost marcate de Memphis Depay (min. 11 - penalty) si Denzel…

- Selectionata de fotbal a Olandei s-a calificat in optimile de finala ale EURO 2020, dupa ce a invins formatia Austriei cu scorul de 2-0 (1-0), joi seara, pe Johan Cruijff ArenA din Amsterdam, in Grupa C. Echipa Olandei a facut un nou meci bun, s-a impus prin golurile marcate de Memphis Depay (11 -…

- Selectionerul echipei nationalei de fotbal a Ucrainei, Andrei Sevcenko, a declarat, joi seara, dupa victoria cu 2-1 obtinuta in fata Macedoniei de Nord la Bucuresti, in Grupa C a EURO 2020, ca a avut ceva emotii in repriza secunda, insa importante sunt in final cele trei puncte. "Campionatul European…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Macedoniei de Nord, Igor Angelovski, a declarat, duminica seara, intr-o conferinta de presa online sustinuta pe Arena Nationala din Capitala, ca este dezamagit de faptul ca formatia sa a pierdut in fata Austriei, scor 1-3, in Grupa C a EURO 2020, prima…

- Capitanul echipei nationale de fotbal a Macedoniei de Nord, Goran Pandev, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa online desfasurata la Arena Nationala din Bucuresti, ca el si colegii sai trebuie sa-si "lase inima pe teren" pentru a castiga partida cu Austria, programata, duminica, in Grupa…

- Partida dintre echipele Manchester United si Granada CF, programata joi, 15 aprilie, de la ora 22.00, pe stadionul „Old Trafford”, contand pentru mansa secunda a sferturilor de finala ale Europa League la fotbal, va fi arbitrata de romanul Istvan Kovacs, informeaza uefa.com. Arbitri asistenti - Vasile…

