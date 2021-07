Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa Portugaliei s-a impus, cu scorul de 3-0 (0-0), in fata nationalei Ungariei, intr-un meci disputat pe „Puskas Arena” din Budapesta, contand pentru Grupa F a turneului final al EURO 2020. Desi diferenta pe tabela de marcaj este substantiala, pe teren, realitatea a fost alta. Ungaria a dat…

- Echipa de fotbal a Portugaliei, campioana europeana en titre, este la egalitate cu nationala Ungariei, 0-0, la pauza meciului care are loc marti seara, pe Puskas Arena din Budapesta, in Grupa F a turneului final EURO 2020. O prima repriza in care Portugalia a atacat in valuri și a avut doua…

- Stadionul „Puskas Arena” din Budapesta e unicul loc de la Euro 2020 in care toate biletele au fost vandute. Iata cateva detalii despre cele doua combatante care se confrunta. Portugalia, țara fado-ului și a surfului Țara care l-a dat lumii fotbalului pe starul Ronaldo este una dintre cele mai vechi…

- UEFA il trimite pe Ronaldo sa joace meciul cu Ungaria la București, in loc de Budapesta! Pe pagina de Facebook a Euro 2020, administrata de UEFA, a aparut informația conform careia meciul dintre Portugalia și Ungaria se va desfașura astazi la … București, in contextul in care meciul se va disputa…

- „Puskas Arena”, astazi, cand Ungaria joaca in fața Portugaliei, de la ora 19:00, este unicul loc de la Euro 2020 in care toate biletele au fost vandute: 65.000. Pentru ca vaccinul are efect. Și pentru ca așa dorește premierul Viktor Orban. Budapesta. Unicul oraș din cele 11 de pe harta Euro 2020 care…

- „Puskas Arena”, astazi, cand Ungaria joaca in fața Portugaliei, este unicul loc de la Euro 2020 in care toate biletele au fost vandute. Pentru ca vaccinul are efect. Și pentru ca așa dorește premierul Viktor Orban. Budapesta. Unicul oraș din cele 11 de pe harta Euro 2020 care va avea stadionul plin.…

- Campioana europeana in exercițiu, echipa naționala a Portugaliei este gata sa-și apere trofeul la competiția continentala din aceasta vara. Lusitanii au caștigat ultimul lor meci de pregatire inaintea turneului final, ce va debuta vineri seara la Roma.

- Echipele de tineret ale Portugaliei si Germaniei se vor intalni, duminica, la Ljubljana, in finala Campionatului European pentru jucatori sub 21 de ani. Portugalia a invins, joi, in semifinale, la Maribor (Slovenia), echipa Spaniei, prin autogolul lui Cuenca din minutul 80. Lusitanii au mai…