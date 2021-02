Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Edward Iordanescu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa online, ca FC Viitorul nu a mai pierdut un meci din luna decembrie si este convins ca aceasta va pune probleme formatiei sale in partida directa de joi, din cadrul etapei a 29-a a Ligii I. "Cu siguranta Viitorul ne va pune in dificultate pentru ca este un adversar de play-off. Eu sunt sigur ca ne vom mai intalni in acest sezon cu Viitorul. Eu nu ma iau nici dupa observatia ca FC Viitorul are foarte multe rezultate de egalitate. E adevarat, insa in acelasi timp ei nu au mai pierdut din decembrie,…