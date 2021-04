Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul Super Ligii, anuntat luni de douasprezece cluburi de top, este contrar valorilor europene de "diversitate" si "incluziune", a estimat Margaritis Schinas, vicepresedintele Comisiei Europene, intr-un mesaj postat pe Twitter, informeaza AFP. "Trebuie sa aparam un model european de sport bazat…

- Florentino Perez, presedintele clubului Real Madrid, a fost cel ales de cele 12 cluburi fondatoare sa prezideze noua Super Liga europeana, despre care a afirmat ca ''va ajuta fotbalul la toate nivelurile'', transmite EFE. ''Fotbalul este unicul sport global in lume…

- Seism in lumea fotbalului european: douasprezece mari cluburi au oficializat luni lansarea Super Ligii, o competitie privata care va face concurenta actualei Ligi a Campionilor, o declaratie de razboi careia UEFA a promis ca ii va da replica, excluzand echipele disidente si pe jucatorii acestora

- Seism in lumea fotbalului european: douasprezece mari cluburi au oficializat luni lansarea Super Ligii, o competitie privata care va face concurenta actualei Ligi a Campionilor, o declaratie de razboi careia UEFA a promis ca ii va da replica, excluzand echipele disidente si pe

- Susținerea scenei locale este o idee care ar putea seduce, dar proiectul guvernului suveranist al lui Viktor Orban, care vizeaza apararea identitații ungare, stârnește temeri legate de cenzura în rândul artiștilor, relateaza AFP.Acest plan, ale carui detalii au fost dezvaluite…

- Sectorul 4 al Municipiului București continua investițiile de anvergura pentru regenerarea spațiilor publice pe care le administreaza și devine astfel capitala Bucureștiului. Proiectele, fara precedent in zona de sud a Capitalei, vor accelera procesul de recuperare a decalajului de dezvoltare pe…

- Proiectul a fost lansat la inceput de an, iar pentru a fi implementat pe termen lung și extins in țara, inițiatori au nevoie de fonduri pe care spera sa le obțina din donații. La inceputul acestui an, asociația Help Autism a lansat un proiect unic in Romania, prin intermediul caruia dorește sa vina…

- In ședința de Guvern care a avut loc pe 27 ianuarie a fost adoptat un memorandum care prevede excluderea companiilor chineze de la licitațiile pentru infrastructura. Conform unor surse guvernamentale citate de G4media.ro , memorandumul a fost propus de ministrul Transporturilor, Catalin Drula, și va…