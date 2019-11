Fotbal: Cupa Minerul revine in Sala Sporturilor Lascar Pana

Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii școlii de dans Prodance 2000 Baia Mare au urcat pe podium la aproape toate categoriile la care au participat, obținand 4 medalii de aur, 3 medalii de argint, o medalie de bronz și inca 3 clasari in finale la Concursul Zonal ”Cupa Shall We Dance”, desfașurat la Șomcuta Mare sambata, 2 noiembrie.…

- One Jazz Festival 2019, editia a II-a, se va desfasura in perioada 8-9 noiembrie 2019 in Teatrul Municipal din Baia Mare. Pentru ca editia de anul trecut a fost un real succes si s-a desfasurat cu casa inchisa, organizatorii doresc sa imbunatateasca ceea ce au inceput, prin diversitatea si nuantarea…

- „Supereroii lui Picurici”- concurs de desene pe teme de protectia apelor. Ministerul Apelor și Padurilor si MinisterulEducației lanseaza astazi, 7 octombrie, Concursul național de desen „Supereroii lui Picurici”. Competiția se deruleaza in intervalul 7 octombrie 2019 – 31 mai 2020 și este deschisa tuturor…

- In perioada 14-15 septembrie 2019 a avut loc ”Cupa Mioveni” la Volei și Minivolei. La categoria Cadete au participat echipele CS Dacia Mioveni 2012, CS Dinamo București, CSS Bacau, ACS Volei Craiova și CSS Targoviște. Competiția s-a desfașurat in sala de sport a Școlii Gimnaziale ”Liviu Rebreanu”, iar…

- Pe 28 septembrie 2019, la Arenele Romane din Bucuresti, Deliric si Silent Strike se intorc pentru lansarea celui de-al doilea album impreuna: Deliric X Silent Strike II. 1. PROGRAM 19:00 - Open Doors 20:00 - Dj Nasa - Warm Up cu rep ca snap 21:00 - PORCT TV presents Urbanist Session Young Bloods Motherfucker:…

- Peste 70 de jandarmi din cadrul Gruparii Mobile Constanta vor asigura masurile de ordine publica si siguranta spectatorilor ce vor fi prezenti la meciul de fotbal dintre echipele FC Viitorul si Gaz Metan Medias, din cadrul Campionatului National de Fotbal, Liga I.Partida se disputa astazi, 16 septembrie…

- Consiliul Național Pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a reacționat, dupa ce suporterii de la Handbal Club Zalau au postat un mesaj rasist la adresa celor de la CS Rapid București. Inaintea meciului de handbal feminin dintre HC Zalau și Rapid, suporterii gazdelor au postat un mesaj rasist: „Biletele…

- ORA Jazz Festival invita publicul iubitor de muzica la cea de-a II-a ediție a festivalului! ORA Jazz Festival 2019 se va desfașura in perioada 20 – 22 septembrie, intr-unul dintre cele mai valoroase repere arhitectonice oradene – Sinagoga Neologa Sion. Asociația Culturala Mono și Asociatia…